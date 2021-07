Five Elms clôture le fonds d'action de croissance Five Elms V d'une valeur de 780 millions de dollars

KANSAS CITY, Missouri, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Five Elms Capital (« Five Elms »), une société de capital-investissement de premier plan entièrement axée sur les investissements dans des logiciels de classe mondiale destinés au B2B, a annoncé aujourd'hui la clôture du fonds Five Elms V avec des engagements de capitaux de 780 millions de dollars.

Le fonds Five Elms V ciblera des placements en actions de 5 à 75 millions de dollars. Le nouveau fonds a reçu un soutien important de la part de divers investisseurs institutionnels nouveaux et existants dans le monde entier, ce qui a fait passer l'actif géré total de Five Elms à plus de 1,5 milliard de dollars.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de longue date de nos partenaires actuels. Notre équipe se réjouit particulièrement du nombre de fondateurs du portefeuille d'entreprises de Five Elms qui ont personnellement investi dans le fonds Five Elms V, a déclaré Fred Coulson, fondateur et associé directeur. Le nouveau fonds nous permettra de continuer à soutenir les fondateurs de calibre mondial dans l'embauche de talents extraordinaires, le développement de cultures, l'optimisation des opérations et la poursuite de processus de fusions et d'acquisitions au moment où ils continuent de créer des plateformes que les utilisateurs adorent. »

La collecte de fonds clôt une période où Five Elms a connu un essor remarquable. Voici quelques faits saillants de la dernière année :

8 sorties réussies, générant une valeur de sortie de 3,8 milliards de dollars

10 promotions, et plus de 19 nouveaux membres à l'équipe d'investissement

Plus de 70 embauches au sein de l'équipe de direction dans l'ensemble du portefeuille de Five Elms

Depuis la création de l'entreprise en 2006, Five Elms a conclu des partenariats fructueux avec 50 entreprises de logiciels qui exercent des activités dans 16 pays. Grâce à ce nouveau fonds, Five Elms continuera d'investir dans des entreprises de logiciels en pleine croissance qui misent sur des propositions de valeur de pointe et une culture d'entreprise incroyable. Avec plus de 60 professionnels et de nouveaux capitaux d'une valeur de 780 millions, l'entreprise dispose de ressources uniques pour continuer d'investir afin d'appuyer les chefs de file sectoriels d'une grande variété de marchés verticaux des logiciels.

Evercore Private Funds Group a agi à titre d'agent de placement mondial exclusif pour Five Elms V, et Foley & Lardner LLP a agi à titre de conseiller en formation de fonds.

À propos de Five Elms

Five Elms Capital est un important investisseur spécialisé en croissance dans les entreprises de logiciels de calibre mondial que les utilisateurs adorent. L'entreprise fournit des capitaux et des ressources pour aider les entreprises à accélérer leur croissance et à consolider leur position de leader de l'industrie. Elle a des bureaux en Amérique du Nord et en Europe et investit dans les meilleures plateformes logicielles au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.fiveelms.com.

Related Links

http://www.fiveelms.com



SOURCE Five Elms Capital