ФК "Манчестер-Сити" сообщил о начале глобального партнерства с мировым гигантом бытовой техники Midea

Операционный директор клуба Омар Беррада (Omar Berrada) поприветствовал Midea в кругу друзей "Манчестер-Сити", отметив: " Перед началом второй половины сезона мы рады объединить свои усилия с ведущим мировым брендом Midea, глубоко впечатлившим нас не только масштабами своей деятельности, но и амбициями на будущее. Нам очень важно сотрудничать с организациями, разделяющими нашу философию и подход к инновациям, и мы с большим оптимизмом оцениваем перспективы этого партнерства".

В ближайшие месяцы бренд Midea будет представлен на стадионе "Этихад" в ходе ключевых матчей в формате интегрированных брендинг-кампаний и активаций. Гигант отрасли бытовой техники также планирует разработать инновационную цифровую кампанию на оставшуюся часть сезона 2019/2020.

Директор по вопросам брендинга и коммуникаций международного подразделения Midea Брандо Брандстетер (Brando Brandstaeter) прокомментировал: "Midea - возможно, одна из крупнейших компаний мира, лишь начинающая завоевывать себе репутацию в некоторых регионах земного шара, и мы надеемся совершить качественный скачок в этом вопросе при поддержке "Манчестер-Сити". Наша деятельность имеет поистине колоссальные масштабы, а наш ассортимент бытовой техники - один из самых комплексных во всем мире. На протяжении двух последних лет мы искали подходящего партнера и рады, что в лице "Манчестер-Сити" нам удалось найти идеальный вариант, ведь клуб разделяет наше стремление делать все возможное для своих поклонников. Команда Midea верит в создание удивительно удобных решений посредством подхода, ориентированного на удовлетворение ожиданий потребителей и решение их проблем, а наш новый партнер предлагает своим фанатам гораздо больше, чем просто 90 минут увлекательного футбола на площадке. Нас объединяют общие ценности и нацеленность не просто на выигрыш, а на значимую победу. Уверены, что синергия между двумя нашими брендами позволит нам выйти на принципиально новый уровень".

Для получения более подробной информации обращайтесь:

Эмили Оливер (Emily Oliver), Emily.Oliver@cityfootball.com , +44 7720 342 124

Брандо Брандстетер (Brando Brandstaeter), Brando.Brandstaeter@Midea.com , +86 186 8822 8676

О футбольном клубе "Манчестер-Сити"



ФК "Манчестер-Сити" был основан в 1880 году под названием "Сент-Маркс (Уэст-Гортон)". Свое нынешнее название клуб официально получил в 1894 году и с тех пор удостаивался Кубка обладателей кубков УЕФА, шести чемпионских титулов в Англии, включая четыре титула чемпиона английской Премьер-лиги (в 2012, 2014, 2018 и 2019 годах), а также является обладателем шести Кубков Англии по футболу. ФК "Манчестер-Сити" -один из восьми клубов в составе City Football Group, а его клубами-побратимами являются "Нью-Йорк-Сити" и "Мельбурн-Сити".

Под руководством Пепа Гвардиолы (Pep Guardiola), одного из самых титулованных тренеров в мировом футболе, клуб играет свои домашние матчи в составе национальной лиги и УЕФА на стадионе "Этихад". Эта потрясающая арена на 55 000 зрителей служит базой клуба с 2003 года. Сегодня стадион окружает обширный спортивный комплекс Etihad Campus, где кроме арены также находится Футбольная академия "Манчестер-сити" - сверхсовременный центр подготовки молодых кадров в самом центре Восточного Манчестера. Академия с личным стадионом на 7 000 мест также является базой для женской футбольной команды "Манчестер-Сити" и резерва клуба, где они не только проводят свои ежедневные тренировки, но и играют домашние матчи.

О компании Midea и Midea Group



Midea - один из более чем десятка брендов бытовой техники в составе ведущей международной высокотехнологичной компании Midea Group, занимающей 312-место в рейтинге Global Fortune 500 за 2019 год. Деятельность Midea Group выходит за рамки отрасли бытовой техники и охватывает такие направления, как ОВКВ, робототехника и автоматика, "умный дом" и Интернет вещей, а также смарт-логистика и производство компонентов. Все подразделения группы следуют общему кредо: #HumanizingTechnology (гуманизация технологий).

Бренд Midea Home Appliances располагает одним из самых обширных ассортиментов бытовой техники в мире со специализацией на очистке воздуха (коммерческие и бытовые решения для кондиционирования воздуха), холодильной технике, стиральных агрегатах, крупной и малогабаритной технике для кухни, товарах для ухода за напольными покрытиями и освещении.

Midea верит в принцип создания максимально удобных решений за счет подхода, ориентированного на удовлетворение потребностей и проблем потребителей. Компания прилагает все усилия к созданию инноваций будущего.

Бренд Midea удостоен многочисленных титулов и наград, в числе которых "Производитель потребительской техники №1"[1], "Лучший бренд техники для очистки воздуха в мире"[2], "Производитель крупногабаритной бытовой техники №1 в мире"[3] и "Бренд мелкой бытовой техники №1 в мире"[4].

Компания располагает 34 производственными базами и штатом из более чем 150 000 сотрудников, работающих в 200 странах и регионах мира. В 2018 году доход предприятия превысил 39,5 млрд долл. США. 28 международных инновационных центров Midea и мощный потенциал в сфере НИОКР принесли компании свыше 50 000 патентов.

https://www.midea-group.com/Our-Businesses/home-appliances/midea

https://www.midea-group.com/NewsRoom/News/ManchesterCityPartnership

[1] "Midea – Производитель бытовой техники №1 в мире" Источник: Euromonitor International Limited; Потребительская бытовая техника, 20-е издание, объемы производства бытовой техники, включая посудомоечные машины/ холодильники/ стиральные агрегаты/ крупную технику для кухни/ микроволновые печи/ кондиционеры воздуха, по количеству единиц, данные за 2019 год. [2] "Midea – Бренд техники для очистки воздуха №1 в мире" Источник: Euromonitor International Limited; Потребительская бытовая техника, 20-е издание, объем розничных продаж по количеству единиц, данные за 2019 год. [3] "Midea – Производитель крупногабаритной бытовой техники №1 в мире" Источник: Euromonitor International Limited; Потребительская бытовая техника, 20-е издание, определение по категории "Крупная бытовая техника", объёмы производства по количеству единиц, данные за 2019 год. [4] "Midea – Бренд мелкой бытовой техники №1 в мире" Источник: Euromonitor International Limited; Потребительская бытовая техника, 20-е издание, определение по категории "Мелкая бытовая техника", объемы розничных продаж по количеству единиц, данные за 2019 год.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1062474/Midea_partners_with_Manchester_City.jpg

SOURCE Midea