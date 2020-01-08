ФК "Манчестер-Сити" сообщил о начале глобального партнерства с мировым гигантом бытовой техники Midea

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Midea

Jan 08, 2020, 04:00 ET

ФОШАНЬ (FOSHAN), Китай, 8 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Футбольный клуб "Манчестер-Сити" сообщил о начале нового глобального партнерства с производителем бытовой техники №1 в мире - компанией Midea.

Manchester City Announces New Global Partnership with Consumer Appliances Giant, Midea
Manchester City Announces New Global Partnership with Consumer Appliances Giant, Midea

Операционный директор клуба Омар Беррада (Omar Berrada) поприветствовал Midea в кругу друзей "Манчестер-Сити", отметив: "Перед началом второй половины сезона мы рады объединить свои усилия с ведущим мировым брендом Midea, глубоко впечатлившим нас не только масштабами своей деятельности, но и амбициями на будущее. Нам очень важно сотрудничать с организациями, разделяющими нашу философию и подход к инновациям, и мы с большим оптимизмом оцениваем перспективы этого партнерства".

В ближайшие месяцы бренд Midea будет представлен на стадионе "Этихад" в ходе ключевых матчей в формате интегрированных брендинг-кампаний и активаций. Гигант отрасли бытовой техники также планирует разработать инновационную цифровую кампанию на оставшуюся часть сезона 2019/2020.

Директор по вопросам брендинга и коммуникаций международного подразделения Midea Брандо Брандстетер (Brando Brandstaeter) прокомментировал: "Midea - возможно, одна из крупнейших компаний мира, лишь начинающая завоевывать себе репутацию в некоторых регионах земного шара, и мы надеемся совершить качественный скачок в этом вопросе при поддержке "Манчестер-Сити". Наша деятельность имеет поистине колоссальные масштабы, а наш ассортимент бытовой техники - один из самых комплексных во всем мире. На протяжении двух последних лет мы искали подходящего партнера и рады, что в лице "Манчестер-Сити" нам удалось найти идеальный вариант, ведь клуб разделяет наше стремление делать все возможное для своих поклонников. Команда Midea верит в создание удивительно удобных решений посредством подхода, ориентированного на удовлетворение ожиданий потребителей и решение их проблем, а наш новый партнер предлагает своим фанатам гораздо больше, чем просто 90 минут увлекательного футбола на площадке. Нас объединяют общие ценности и нацеленность не просто на выигрыш, а на значимую победу. Уверены, что синергия между двумя нашими брендами позволит нам выйти на принципиально новый уровень".

Для получения более подробной информации обращайтесь: 

Эмили Оливер (Emily Oliver), Emily.Oliver@cityfootball.com, +44 7720 342 124
Брандо Брандстетер (Brando Brandstaeter), Brando.Brandstaeter@Midea.com, +86 186 8822 8676

О футбольном клубе "Манчестер-Сити"

ФК "Манчестер-Сити" был основан в 1880 году под названием "Сент-Маркс (Уэст-Гортон)". Свое нынешнее название клуб официально получил в 1894 году и с тех пор удостаивался Кубка обладателей кубков УЕФА, шести чемпионских титулов в Англии, включая четыре титула чемпиона английской Премьер-лиги (в 2012, 2014, 2018 и 2019 годах), а также является обладателем шести Кубков Англии по футболу. ФК "Манчестер-Сити" -один из восьми клубов в составе City Football Group, а его клубами-побратимами являются "Нью-Йорк-Сити" и "Мельбурн-Сити".

Под руководством Пепа Гвардиолы (Pep Guardiola), одного из самых титулованных тренеров в мировом футболе, клуб играет свои домашние матчи в составе национальной лиги и УЕФА на стадионе "Этихад". Эта потрясающая арена на 55 000 зрителей служит базой клуба с 2003 года. Сегодня стадион окружает обширный спортивный комплекс Etihad Campus, где кроме арены также находится Футбольная академия "Манчестер-сити" - сверхсовременный центр подготовки молодых кадров в самом центре Восточного Манчестера. Академия с личным стадионом на 7 000 мест также является базой для женской футбольной команды "Манчестер-Сити" и резерва клуба, где они не только проводят свои ежедневные тренировки, но и играют домашние матчи.   

О компании Midea и Midea Group

Midea - один из более чем десятка брендов бытовой техники в составе ведущей международной высокотехнологичной компании Midea Group, занимающей 312-место в рейтинге Global Fortune 500 за 2019 год. Деятельность Midea Group выходит за рамки отрасли бытовой техники и охватывает такие направления, как ОВКВ, робототехника и автоматика, "умный дом" и Интернет вещей, а также смарт-логистика и производство компонентов. Все подразделения группы следуют общему кредо: #HumanizingTechnology (гуманизация технологий).

Бренд Midea Home Appliances располагает одним из самых обширных ассортиментов бытовой техники в мире со специализацией на очистке воздуха (коммерческие и бытовые решения для кондиционирования воздуха), холодильной технике, стиральных агрегатах, крупной и малогабаритной технике для кухни, товарах для ухода за напольными покрытиями и освещении.

Midea верит в принцип создания максимально удобных решений за счет подхода, ориентированного на удовлетворение потребностей и проблем потребителей. Компания прилагает все усилия к созданию инноваций будущего.

Бренд Midea удостоен многочисленных титулов и наград, в числе которых "Производитель потребительской техники №1"[1], "Лучший бренд техники для очистки воздуха в мире"[2], "Производитель крупногабаритной бытовой техники №1 в мире"[3] и "Бренд мелкой бытовой техники №1 в мире"[4].

Компания располагает 34 производственными базами и штатом из более чем 150 000 сотрудников, работающих в 200 странах и регионах мира. В 2018 году доход предприятия превысил 39,5 млрд долл. США. 28 международных инновационных центров Midea и мощный потенциал в сфере НИОКР принесли компании свыше 50 000 патентов.

https://www.midea-group.com/Our-Businesses/home-appliances/midea    
https://www.midea-group.com/NewsRoom/News/ManchesterCityPartnership

[1] "Midea – Производитель бытовой техники №1 в мире"

Источник: Euromonitor International Limited; Потребительская бытовая техника, 20-е издание, объемы производства бытовой техники, включая посудомоечные машины/ холодильники/ стиральные агрегаты/ крупную технику для кухни/ микроволновые печи/ кондиционеры воздуха, по количеству единиц, данные за 2019 год.

[2] "Midea – Бренд техники для очистки воздуха №1 в мире"

Источник: Euromonitor International Limited; Потребительская бытовая техника, 20-е издание, объем розничных продаж по количеству единиц, данные за 2019 год.

[3]  "Midea – Производитель крупногабаритной бытовой техники №1 в мире"

Источник: Euromonitor International Limited; Потребительская бытовая техника, 20-е издание, определение по категории "Крупная бытовая техника", объёмы производства по количеству единиц, данные за 2019 год.

[4]  "Midea – Бренд мелкой бытовой техники №1 в мире"

Источник: Euromonitor International Limited; Потребительская бытовая техника, 20-е издание, определение по категории "Мелкая бытовая техника", объемы розничных продаж по количеству единиц, данные за 2019 год.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1062474/Midea_partners_with_Manchester_City.jpg  

SOURCE Midea

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ФК "Манчестер-Сити" сообщил о начале глобального партнерства с мировым гигантом бытовой техники Midea

News provided by

Midea

Jan 08, 2020, 04:00 ET