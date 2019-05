Flagowa seria N marki HONOR wita najnowsze modele z serii HONOR 20

– W HONOR kierujemy się motto ciągłych ulepszeń we wszystkim, co robimy – skomentował George Zhao, prezes marki HONOR. – Znana seria N marki HONOR wita najmłodszego członka rodziny, serię HONOR 20 i zaprasza użytkowników do pochwycenia cudów dzięki aparatowi z profesjonalnymi możliwościami i wyjątkowej holografii dynamicznej. Modele są potwierdzeniem naszego przywództwa w tworzeniu smartfonów, które ma swoje źródła w głównym podejściu HONOR zakładającym lekkość zabawy. Zapraszamy użytkowników z całego świata do doświadczenia wspaniałości serii HONOR 20 na naszej oficjalnej stronie internetowej HiHONOR.com – dodał prezes.

Wyjątkowy aparat AI Quad z 48 MP w jakości flagowej

Flagowy, poczwórny aparat z głównym aparatem Sony IMX586 48 MP wyposażony jest w zaawansowany tryb AI Ultra Clarity i tryb AIS Super Night umożliwiające robienie wyraźniejszych zdjęć. Poczwórny aparat posiada także aparat szerokokątny z 16 MP, aparat telefotograficzny z 8 MP i aparat makro z 2 MP. Możliwości te pozwalają użytkownikom na uchwycenie szerszych i bliższych klatek dzięki optycznej stabilizacji obrazu.

Seria HONOR 20 zaznaczyła się w branży także dzięki innowacyjnemu trybowi of AIS Super Night i największej aperturze w branży F1,4[ii]. Zasilany technologią stabilizacji wieloklatkowej ze sztuczną inteligencją i zaawansowanym algorytmem tryb tworzy bardzo wyraźne ujęcia w nocy z większą jasnością, mniejszymi szumami i lepszym odwzorowaniem kolorów. Ponieważ więcej światła przechodzi przez soczewkę dzięki aperturze F1,4 użytkownicy mogą rejestrować magiczne chwile z większymi szczegółami nawet w nisko oświetlonych środowiskach. Aparaty ze sztuczną inteligencją i wiodące w branży funkcje wspólnie składają się na wynik 111 punktów DxOMark[iii].

Aparat AI Quad z 48 MP pozwala użytkownikom na robienie zdjęć z bardzo dużą wyrazistością w ciągu dnia, zwłaszcza w trybie AI Ultra Clarity. Po zarejestrowaniu ujęcia Dual-NPU i Dual-ISP chipsetu 7 nm Kirin 980 AI[iv] łączą najlepsze szczegóły z każdego z ujęć w jedno zdjęcie super 48 MP, którego jakość często przekracza normalne zdjęcia z 48 MP. Szczegóły i kolory dostosowane są pod kątem większej wyrazistości. Dzięki aparatowi super szerokokątnemu z 16 MP użytkownicy mogą uwieczniać na zdjęciach jeszcze więcej – aż 117° w polu widzenia. Optyczna stabilizacja obrazu reguluje małe żyroczujniki, które szybko przesuwają elementy szklanej soczewki w celu zniwelowania ruchu przed konwersją obrazu do formatu cyfrowego, co pozwala na tworzenie bardziej wyrazistych ujęć nawet w niestabilnym uchwycie.

Soczewka makro z 2 MP daje użytkownikom dostęp do większej kreatywności przez zapewnienie nowych perspektyw niedostrzegalnych gołym okiem. Soczewka pozwala na uchwycenie niesamowitych szczegółów nawet z odległości 4 cm, co idealnie sprawdzi się w przypadku fotografów pasjonujących się fotografią fauny i flory. Możliwość zbliżania na przedmiotach w trybie trzykrotnego zbliżenia optycznego bez straty jakości, pięciokrotnego zbliżenia hybrydowego i 30-krotnego zbliżenia cyfrowego oznacza, że użytkownicy mogą robić szczegółowe zdjęcia z zachowaniem dużej dyskrecji. Funkcja ta przyda się zwłaszcza miłośnikom natury wśród fotografów, którzy chcą uwiecznić nieuchwytne dzikie zwierzęta, a także fotografom ulicznym, którzy oddają bieg codziennego miejskiego życia.

Wyjątkowa, przełomowa holografia dynamiczna

Seria HONOR 20 zmienia naturę doświadczenia użytkownika, stając się pierwszym produktem w historii marki HONOR, który wyposażony jest w wielowymiarową obudowę szklaną z holografią dynamiczną. Szczegółowo opracowana z zastosowaniem pierwszej w branży techniki Triple 3D Mesh marki HONOR obudowa powstaje w dwuetapowym procesie. Najpierw tworzona jest warstwa głębi z zastosowaniem nanotechnologii do wygrawerowania milionów miniaturowych pryzmatów. Po zakończeniu tego złożonego procesu inżynierowie składają zakrzywioną szklaną płytkę 3D, warstwę koloru i warstwę głębi. Światło przechodzące przez pryzmaty w warstwie głębi odbijane jest i łamane we wszystkich kierunkach.

Dostępna w wersjach Phantom Black, Phantom Blue, Midnight Black lub Sapphire Blue warstwa koloru w serii HONOR 20 łączona jest ze szkłem i warstwą głębi w próżni w ściśle kontrolowanych warunkach temperaturowych i ciśnienia. Wynik? Efekt optyczny głębi, który sprawia, że modele serii HONOR 20 wyróżniają się spośród poprzedników. Ze względu na złożoność procesu produkcji ze 100 obudów wyłącznie 20 spełnia rygorystyczne wymagania.

Wyjątkowe, kompleksowe doświadczenie użytkownika

Etos ciągłych ulepszeń HONOR popycha markę do wychodzenia poza tekstury i kolory obudowy z holografią dynamiczną. Seria HONOR 20 wyposażona jest w 6,26" wyświetlacz typu all-view z 91,7-procentowym stosunkiem ekranu do obudowy. Natomiast 4,5-milimetrowy aparat wbudowany w ekran pozwala na jeszcze ciekawsze doznania wizualne bez kompromisów pod względem estetyki.

Czujnik odcisków palca z prawej strony aluminiowej ramy został umieszczony w naturalnej pozycji palców przy podnoszeniu telefonu. Asymetryczna lokalizacja obiektywów aparatów w kształcie litery L pozwala na wyposażenie telefonu w baterię o mocy 4000 mAh[v], która umożliwia całodzienne, nieprzerwane korzystanie z urządzenia[vi]. Seria HONOR 20 wyposażona jest także w technologię chłodzenia grafenowymi płytkami[vii] – to nowe rozwiązanie chłodnicze pozwala na skuteczne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu utrzymuje optymalną wydajność urządzeń.

Jeżeli chodzi o gry mobilne, seria HONOR 20 wyposażona jest w wiodące w branży GPU Turbo 3.0. Funkcja ta zasila możliwości w zakresie gier na urządzeniu przez udostępnianie użytkownikom lepszych wrażeń wizualnych i dotykowych. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony konsumentów seria HONOR 20 podjęła współpracę z około 25 najpopularniejszymi grami, w tym Fortnite, PUBG Mobile i Arena of Valor.

Poza doświadczeniami wizualnymi i w grach użytkownicy mogą oddawać się także przeżyciom muzycznym dzięki funkcji Virtual 9.1 Surround Sound na bazie Histen 6.0. Po raz pierwszy ta przełomowa technologia znalazła zastosowanie w smartfonach. Funkcja Virtual 9.1 Surround Sound współpracuje z większością słuchawek i wyposażona jest w podwójny, wbudowany mikrofon z redukcją szumów. Cały system został dopasowany do konkretnych potrzeb fanów technologii i dobrego dźwięku.

