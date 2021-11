Flapper faz parceria com magniX para eletrificar a aviação na América Latina

Atualmente, a Flapper utiliza aeronaves Caravan para seus serviços de voos regulares no estado de São Paulo, bem como para voos de carga em toda a América Latina. Ao fazer parceria com a magniX, a empresa tem como objetivo reduzir os custos operacionais, diminuir as emissões de carbono e ativar novas rotas abandonadas pela aviação regional anos atrás. Nos anos 60, o Brasil tinha mais de 260 aeroportos conectados por voos regulares, em comparação com apenas cerca de 110 atualmente.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com uma empresa considerada líder no setor de aviação elétrica", disse Paul Malicki, CEO da Flapper. "Juntos, trabalharemos para promover a aviação limpa e econômica na América Latina, com a segurança como nossa prioridade."

A tecnologia de propulsão oferecida pela magniX demonstrou uma capacidade comprovada de alimentar diversos tipos de aeronaves, incluindo o turbo-prop mais popular do mundo, o Cessna Grand Caravan. Com altos níveis de confiabilidade, desempenho incomparável e praticidade operacional, as EPUs da magniX podem funcionar com várias fontes de energia, incluindo baterias e células de combustível.

"Nosso acordo com a Flapper abre o caminho para o transporte aéreo de passageiros e de cargas com emissões zero em todo o Brasil e América Latina", disse Roei Ganzarski, CEO da magniX. "Por meio da eletrificação dos aviões Caravan, não estamos apenas oferecendo transporte mais limpo, mas também abrindo o acesso a aeroportos que não são mais utilizados devido ao ruído das aeronaves tradicionais. Juntas, nossas empresas estão entrando em uma nova era de voos elétricos em uma das regiões mais populosas do mundo."

Como parte do acordo, a Flapper ajudará a magniX com o planejamento, análise e coordenação de todos os aspectos dos processos de certificação, de acordo com os requisitos das autoridades locais de aviação civil. Entre eles está a orquestração conjunta do projeto, o fornecimento de orientações técnicas e a realização de testes de voo para mostrar conformidade.

O futuro é verde

A Flapper elaborou um inventário de fornecimento de aeronaves exclusivo e tecnologia de marketplace móvel e conta, atualmente, com 270 mil usuários de seu aplicativo móvel e 800 aeronaves com verificação de segurança registradas em sua frota. Ela trabalha ativamente com várias companhias aéreas Part 135 e Part 121 na comercialização de suas frotas, de acordo com a experiência do passageiro da marca Flapper, que inclui fretamentos completos e voos que oferecem compras de passagens individuais. A empresa tem como objetivo neutralizar suas emissões de carbono até 2025 e está trabalhando ativamente com empresas, como a magniX, para reduzir sua pegada de carbono. Embora a aviação comercial seja responsável por pouco mais de 0,6% de todas as emissões de CO2, é considerada estratégica em termos de aplicação futura de novas tecnologias com foco na redução das pegadas de carbono.

Sobre a Flapper

Fundada em 2016, a Flapper é a primeira empresa de aviação privada sob demanda na América Latina. Com sede em Belo Horizonte, no Brasil, e com escritórios locais em importantes cidades da América Latina, a empresa comercializa voos regulares no Brasil e conta com mais de 800 aeronaves de fretamento com certificação de segurança em sua plataforma de marketplace regional. A Flapper informou que seu aplicativo móvel tem mais de 270 mil usuários e que é certificada pela ARGUS e pela Wyvern. www.flyflapper.com

Sobre a magniX

Com sede em Everett, Washington, a magniX tem a missão de ser a líder nos setores aeroespacial comercial e de defesa, oferecendo soluções de propulsão confiáveis, de alto desempenho e ecológicas. Desenvolvidas com sua tecnologia exclusiva, a magniX oferece uma gama de soluções revolucionárias de propulsão elétrica, como motores e eletrônica de potência, que produzem zero emissões a custos operacionais mais baixos. Para mais informações, acesse: www.magnix.aero.

