Flashnet-Lösung für die Stromversorgung von 75k intelligenten Straßenlaternen in Washington, D.C. ausgewählt

Heute sind die Wartungsdienste des District of Columbia darauf angewiesen, dass sich die Bürger mit ihnen in Verbindung setzen, um Fehlfunktionen von Straßenlaternen festzustellen. Der Grund dafür ist, dass die derzeitige Stadtbeleuchtung in Washington auf älteren Natriumdampflampen mit hohem Energieverbrauch basiert und eine Fernüberwachung und -steuerung noch nicht möglich war. Das wird sich jetzt ändern.