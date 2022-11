Flashscore expande-se de resultados ao vivo para notícias

Os adeptos Portugueses recebem conteúdo extra original e relatos áudio em direto dos jogos do Mundial do Catar

PRAGA, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Todos os fãs de futebol anseiam pelo próximo campeonato do mundo. Para garantir que eles não percam uma única informação, o Flashscore lançou uma nova seção Flashscore Notícias . Utilizando conteúdo original da equipa editorial do Flashscore Notícias, bem como artigos de conhecidas agências de notícias globais, oferecerá mais contexto para cada partida do Campeonato do Mundo.

"Para o Catar, planeamos oferecer análises e estatísticas atraentes com mais de 20 visualizações de dados e estatísticas dos jogos, conteúdo multimídia com citações pré e pós-jogo das equipas e dos fãs de desporto diretamente do Catar, blogs de especialistas, relatos áudio em direto de todas as 64 partidas e uma revista em vídeo no final de cada dia resumindo tudo o que importa em termos de resultados e estatísticas", disse Alan Zaruba, diretor de conteúdo da Livesport, empresa mãe da Flashscore.

"A grande vantagem para nós é que podemos partilhar informações de notícias e histórias desportivas interessantes em contexto com dados de 14 redações diferentes com um alcance global adequado. Acredito que a sinergia de partilha de conteúdo entre mercados com diferentes culturas, idiomas e costumes, possibilitada pelo suporte tecnológico eficiente e automação editorial, será um grande trunfo e benefício para nossos utilizadores." ele adicionou.

Antes de cada partida do Campeonato do Mundo, o Flashscore oferecerá antevisões analíticas, garantindo que os adeptos conheçam todas as principais novidades antes do pontapé inicial. E para ir ainda mais fundo, os utilizadores encontrarão a análise de cada equipa e suas probabilidades de sucesso no Catar. Para os amantes de estatísticas, haverá análises profundas baseadas em dados, e blogs de especialistas famosos apoiados pelas suas bases de dados extensas, bem como estatísticas detalhadas da plataforma parceira Stats Perform. Isso tornará a cobertura do Campeonato do Mundo mais ampla e profunda do que nunca.

A cereja no topo do bolo para aqueles que não podem assistir aos jogos do Campeonato do Mundo do Catar na TV, é que o Flashscore oferecerá relatos áudio em direto de todas as partidas do Mundial do Catar.

A rede Flashscore é o serviço de resultados ao vivo mais popular do mundo. Todos os meses, mais de 100 milhões de utilizadores vêm para obter os resultados e estatísticas mais rápidos e confiáveis. Agora, com 14 redações e 11 equipas de narradores profissionais de áudio, que também estão em Portugal, o Flashscore garante que os fãs não perderão nada do torneio no Catar.

