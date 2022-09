Flatfee Anuncia Novo Site em Espanhol e Português

PALO ALTO, Calif., 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Flatfeecorp.com, um mercado gerenciador de serviços de escritório no exterior e que apoia a expansão global de pequenas e médias empresas, anunciou o lançamento de novos sites em espanhol ( https://flatfeecorp.com/ es) e português ( https://flatfeecorp.com/pt ) para empresas nos países latino-americanos em rápido crescimento e que cada vez mais entram no mercado global através da Internet.

Com o crescimento das plataformas globais de comércio eletrônico, mais vendedores locais nos países da América Latina descobriram um mercado global muito maior fora de seus países de origem. A Flatfeecorp.com está agora oferecendo apoio a esses vendedores, ajudando-os a registrar marcas, criar empresas, manter funcionários e cumprir os requisitos fiscais localmente fora dos seus países de origem.

A decisão de acrescentar esses idiomas e serviços ao cliente nessas regiões é um reflexo da importância crescente dos países em desenvolvimento no fornecimento do mercado de consumo global através da Internet.

Tradicionalmente, é muito difícil para uma pequena empresa vender internacionalmente. O custo da conformidade local fora de seu país de origem pode ficar muito alto, e a diferença de idioma só irá aumentar as possíveis complicações. Simplesmente não existe um provedor de soluções integrais para fornecer soluções de conformidade e serviços para apoiar as operações globais das pequenas empresas. A Flatfeecorp.com é um mercado gerenciado inovador que oferece soluções corporativas de recursos humanos, de propriedade intelectual e de conformidade fiscal padrão para as empresas que precisam desses serviços.

O gerente regional da América Latina, Alfonso Gutierrez, é a principal força motriz por trás desse movimento estratégico. Alfonso tem amplas conexões e relações comerciais na América Latina, Estados Unidos e Ásia, e disse: "Uma das principais razões para a atual relutância de expansão por parte das PMEs é a falta de familiaridade com o ambiente jurídico e a conformidade no exterior. Nossa equipe está confiante que podemos tornar o processo mais fácil e acessível para todos na América Latina que desejam vender globalmente."

Ning Zhang, CEO da Flatfee, disse que a América Latina é um mercado muito promissor para a Flatfee devido às crescentes necessidades globais de commodities, bens e serviços da América Latina, bem como a falta de prestadores de serviços locais que possuem capacidade de prestar serviços integrados.

A Flatfeecorp.com está localizada na Califórnia, com escritórios no Reino Unido, China, França, entre outras regiões. A Flatfee tem uma equipe dedicada que atende a região da América Latina com sede no Texas e no Peru.

Veja https://flatfeecorp.com/es (espanhol) e https://flatfeecorp.com/pt (português) para entender como qualquer empresa com sede na América Latina pode recrutar ou vender internacionalmente, com custos significativamente mais baixos em serviços administrativos fora de seus países de origem.

FONTE Flatfee

