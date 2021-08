Flávia Alessandra revela rotina de cuidados para manter a pele bonita e saudável

Musa 45+, a Atriz elegeu o bioestimulador de colágeno Sculptra® e o preenchedor à base de ácido hialurônico Restylane®, ambos da Galderma, como tratamentos indispensáveis no cuidado com a sua pele

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Flávia Alessandra nunca escondeu que adora cuidar da beleza e está sempre ligada às tendências. A atriz mantém uma rotina de hábitos saudáveis que vão desde alimentação balanceada, até exercícios físicos periódicos que contribuem para manter corpo e mente saudáveis. Aos 47 anos, a atriz também não abre mão de tratamentos estéticos que, associados à sua rotina saudável, contribuem para recuperar a firmeza e a sustentação da pele, além de atenuar rugas e marcas de expressões.

Um dos procedimentos usados pela atriz é a aplicação de Sculptra®, o primeiro e único bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-láctico com indicação para face e diversas áreas do corpo. Com eficácia comprovada, o produto aumenta em até 66.5% a produção de colágeno tipo 1 do corpo após 3 meses da primeira aplicação1, com duração de até 25 meses2, podendo variar de acordo com a história de cada pele. "O que mais me encanta no Sculptra® é como, de forma gradual, ele vai recuperando a firmeza da minha pele após a primeira aplicação e o quanto esse efeito dura", conta Flávia.

Com o tempo, o corpo diminui a capacidade de produção natural de colágeno e o bioestimulador atua para manter em dia a produção desta proteína responsável pelo aspecto de firmeza e sustentação da pele. A dermatologista Adriana Vilarinho (CRM SP- 78300) explica que, "a aplicação do bioestimulador de colágeno gera uma reação no corpo que o leva a produzir mais colágeno. Pode ser feita em várias áreas do corpo- como braços, abdômen, glúteo e coxas- e do rosto- na região das bochechas, queixo, papada e pescoço. O número de aplicações necessárias depende da necessidade individual de reposição de colágeno de cada pessoa, por isso, a necessidade de avaliação de um profissional habilitado. Mas, o protocolo de tratamento normalmente varia entre duas e cinco sessões". A Dra. Adriana ainda esclarece que, "para a maioria das pessoas, o procedimento não é dolorido, bastando o uso de uma pomada anestésica no local."

Mas não só da perda de colágeno sofre a pele madura. Com o passar dos anos, a perda de gordura e estrutura óssea também contribuem para o aspecto de envelhecimento. Para atenuar estes efeitos, Restylane®, preenchedor à base de ácido hialurônico com 25 anos de uso no mercado de estética, foi o escolhido pela atriz. "A minha imagem diz muito sobre mim, é através dela que expresso as emoções que dão vida aos meus personagens. O cuidado com a pele faz parte da minha rotina, e preciso garantir que os resultados irão manter a minha identidade e essa capacidade de me expressar. A escolha por Restylane® foi pautada nessa necessidade de manter e empoderar a minha individualidade", explica Flávia.

A linha de preenchedores Restylane® é a mais completa do mercado e traz produtos que possibilitam tratamentos individualizados para melhorar contornos da face e amenizar aspectos de rugas e sulcos, a exemplo do bigode chinês. Soma-se ao portfólio os SkinboostersTM, também à base de ácido hialurônico, mas na composição de um gel ultra fino que oferece um verdadeiro booster na hidratação da pele de dentro para fora, recuperando o viço e a elasticidade e diminuindo o aspecto de linhas finas. Restylane® SkinboostersTM pode ser aplicado na face, pescoço, colo e mãos.

"Antes de recomendarmos o protocolo de tratamento de cada paciente, avaliamos o tipo de pele, a moldura da face, e outros aspectos que, juntos, definem a beleza individual de cada um. O ácido hialurônico é uma aplicação segura por sua alta biocompatibilidade e, sem dúvida, ter um leque amplo de opções em termos de composição de géis nos ajuda a oferecer tratamentos personalizados, mantendo os aspectos naturais que compõem a beleza de cada um. O procedimento também pode envolver anestesia local e, para a maioria das pessoas, não é dolorido", explica dra. Adriana.

Diante de soluções estéticas de alta eficácia, Flávia Alessandra conclui: "Eu adoro me cuidar e sinto que esses são momentos em que me conecto comigo mesma. Não dá para pensar em beleza, sem pensar em saúde e eu mantenho essa rotina de exercícios físicos, alimentação balanceada e tratamentos estéticos adequados à minha pele porque ainda quero trabalhar e viver muito! E preciso de uma mente, um corpo e uma pele que acompanhem o meu ritmo e me permitam viver todo o meu potencial!".

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/.

1 Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

2 Narins R, Baumann L, Brandt F et al. A randomized study of the efficacy and safety of Injectable poly-llactic acid versus human–based collagen implant in the treatment. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma