Flavio Lyra é destaque como Coach Financeiro e é mencionado pela mídia como Top 10

O Lyra nasceu em um berço de empreendedores e sua maior inspiração é seu pai Jorge Miguel.

Após muitos anos de empreendedorismo tradicional, ingressou no mercado do Marketing de rede, foi onde descobriu sua verdadeira paixão.

A partir disso entrou em uma jornada de 7 anos nesse mercado, onde sua essência é caracterizada em um homem ligado a essa mistura de atitude, amor, energia, cuidado e uma fé inabalável.

Lyra está crescendo no ramo de coach financeiro e ajuda seus cliente com dicas a ganhar até R$ 300.00,00 em um mês utilizando estratégias exclusivas em sua mentoria.

Atualmente desenvolve juntamente com a sua equipe de líderes um projeto denominado Imparável Team, que vem como missão ajudar pessoas a conquistarem o que ele chama de "vida extraordinária".

Flávio Lyra, empreendedor e profundo pesquisador dos padrões humanos, impacta a vida de milhares de pessoas todos os anos, CEO da Imparável Team, coaching para alta perfomance de líderes e executivos.

Com muito destaque na mídia por seu trabalho exemplar e incomparável, Flávio Lyra passa a entrar no ranking top 10 dos principais nomes de Coach financeiros do País.

Lyra se destaca no Instagram com mais de 62mil seguidores fiéis que passaram a virar clientes .Isso tudo devido suas postagens diárias e marcantes no seguimento financeiro .

