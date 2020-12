Fleet Complete annonce sa nouvelle direction en vue d'une croissance en 2021

Fleet Complete met en place des stratégies pour une croissance plus importante dans l'année à venir, en annonçant un nouveau directeur de la technologie, un nouveau vice-président exécutif de la réussite des clients et en nommant un expert mondial du SaaS en tant que directeur indépendant.

TORONTO, 11 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Fleet Complete, un fournisseur mondial de premier plan de solutions de mobilité connectée, continue de stimuler la croissance de ses revenus jusqu'en 2021 et annonce de nouveaux membres à la direction pour l'aider à accélérer sa stratégie.

Fondateur de Torch Mobile et ancien vice-président des technologies Web pour BlackBerry, George Staikos a rejoint Fleet Complete en tant que nouveau directeur de la technologie afin d'aligner davantage l'expansion mondiale de l'entreprise sur une offre de produits consolidée.

Il dirigera l'équipe mondiale de produits et d'ingénierie dans la mise en place de fonctionnalités de nouvelle génération au sein de la plate-forme cloud de Fleet Complete, ce qui permettra d'offrir aux utilisateurs une plus grande diversité de points de vue. À court terme, M. Staikos s'est également engagé à faire passer l'expérience des utilisateurs modernes de l'entreprise à un niveau supérieur.

Peter Bilewicz vient également compléter l'équipe de direction en tant que nouveau vice-président exécutif chargé de la réussite des clients. Avec ses 11 années passées chez Salesforce, M. Bilewicz apporte des processus opérationnels pionniers et une vaste expérience dans la mise en œuvre de stratégies de réussite pour les clients.

Faisant avancer l'engagement de Fleet Complete en tant qu'organisation centrée sur le client, M. Bilewicz assurera la direction stratégique des équipes qui fournissent des services après-vente aux clients du monde entier.

Fleet Complete a également nommé Wayne Purboo au conseil d'administration. M. Purboo est un expert de renommée mondiale en matière de propriété intellectuelle et de modèles commerciaux de Software-as-a-Service (SaaS), ainsi que le vice-président principal de la stratégie chez New Relic. Il agira en tant qu'administrateur indépendant et guidera l'entreprise dans tous les aspects de son activité au niveau mondial.

« Nous sommes à un moment incroyable de notre voyage chez Fleet Complete », a déclaré Tony Lourakis, fondateur et PDG de Fleet Complete. « Notre marché est en expansion et l'innovation est constamment au rendez-vous. Nos clients s'attendent à s'engager avec nous de nouvelles façons. C'est pourquoi nous sommes ravis d'accueillir des personnes de si haut calibre pour nous aider à mener cette organisation vers de nouveaux sommets en 2021. »

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de premier plan de technologie de véhicules connectés, qui propose des solutions de gestion de flottes, d'actifs et de main-d'œuvre mobile essentielles à la mission. La société compte environ 600 000 abonnés et plus de 40 000 entreprises et organisations gouvernementales au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et dans toute l'Europe. Elle entretient des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis et au Mexique, TELUS et Rogers au Canada, Telstra en Australie, Telia au Danemark, Cosmote en Grèce et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Fleet Complete cultive de solides partenariats OEM avec les leaders du marché mondial, tels que Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia et Toyota, entre autres. Elle reste l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde, ayant remporté de nombreux prix pour l'innovation et la croissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site fleetcomplete.com .

