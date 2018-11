Fleet Complete figure parmi les lauréats du programme Technology Fast 500 de Deloitte pour son innovation de pointe et sa croissance rapide

TORONTO, November 16, 2018 /PRNewswire/ --

Fleet Complete continue d'être l'une des entreprises de technologie faisant l'objet de la croissance la plus rapide dans le secteur des véhicules connectés avec une croissance de 164 % de son chiffre d'affaires en trois ans.

Fleet Complete® est 455ème dans le classement Technology Fast 500™ des 500 entreprises de technologie faisant l'objet de la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, publié par Deloitte.

« C'est pour nous un grand honneur de continuer à faire partie de ce groupe élite d'entreprises qui, comme nous, enregistrent une solide croissance année après année », a commenté Tony Lourakis, fondateur et PDG de Fleet Complete.

« Le fait d'être un lauréat Technology Fast 500 de Deloitte souligne l'impact de notre innovation technologique dans le secteur des véhicules connectés. Nos solutions de classe mondiale continuent de transformer un nombre croissant d'entreprises dans le monde. »

Ce n'est pas la première fois que notre société est reconnue. Fleet Complete a figuré précédemment dans le classement Deloitte Technology Fast 50™ ainsi que dans l'initiative Deloitte North American Technology Fast 500.

Le classement de cette année renforce l'approche durable et financièrement responsable de Fleet Complete en termes de génération d'une croissance rapide assurant une rentabilité à long terme à l'échelle mondiale.

« Nous continuons de pénétrer de nouveaux marchés et de nouvelles régions chaque année et comptons enregistrer un pourcentage de croissance encore supérieur dans les années à venir », a conclu M. Lourakis.

La stratégie robuste sous-tendant les initiatives d'expansion globale de Fleet Control a entraîné une hausse de 164 % de son chiffre d'affaires entre 2014 et 2017. Aujourd'hui, la société se fait la championne du marché de la télématique en Amérique du Nord, à travers l'Europe, et en Australie.

En outre, Fleet Complete continue d'étendre sa portée avec des intégrations et des partenariats OEM activés par CONNVEX™ - la plateforme spécialement conçue de Fleet Complete pour véhicules connectés, applications industrielles personnalisées et analyses de mégadonnées prescriptives. Ceci positionne carrément la société dans l'une des plus larges gammes de capacités parmi les fournisseurs de télématique mondiaux.

« Félicitations aux lauréats Deloitte 2018 Technology Fast 500 pour cette réussite impressionnante », a déclaré Sandra Shirai, vice-présidente, Deloitte LLP, et leader de l'industrie pour la technologie, les médias et les télécommunications aux États-Unis. « Ces entreprises sont des innovatrices qui ont converti leurs idées de rupture en produits, services et expériences susceptibles de captiver de nouveaux clients et de générer une croissance remarquable. »

« Le logiciel, qui représente plus de deux entreprises sur trois dans la liste, continue de produire certaines des technologies les plus excitantes du 21e siècle, y compris des innovations en intelligence artificielle, analyses prédictives et robotique », a ajouté Mohana Dissanayake, associé chez Deloitte & Touche LLP, et leader de l'industrie pour la technologie, les médias et les télécommunications au sein du cabinet d'audit et d'assurance de Deloitte. « Le classement de cette année confirme ce qui est probablement un phénomène national où de nombreuses entreprises de toutes les régions de l'Amérique transforment la façon dont nous exerçons nos activités en combinant une recherche et un développement de pointe, un entrepreneuriat et une croissance rapide. »

À propos du programme Technology Fast 500™

2018 de Deloitte. Technology Fast 500 de Deloitte est un classement des entreprises faisant l'objet de la croissance la plus rapide dans les secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie et des technologies de l'énergie - à la fois publiques et privées - en Amérique du Nord. Les lauréats Technology Fast 500 sont sélectionnés sur la base du pourcentage de croissance de leur chiffre d'affaires d'exercice entre 2014 et 2017.

Pour être éligibles pour figurer au programme Technology Fast 500, les entreprises doivent détenir une propriété intellectuelle ou une technologie brevetée vendue à des clients dans des produits qui contribuent à une majorité des produits d'exploitation de l'entreprise. Les entreprises doivent enregistrer des produits d'exploitation d'au moins 50 000 USD pour l'année de base et des produits d'exploitation d'au moins 5 millions USD pour l'année en cours. Les entreprises doivent également exercer leurs activités depuis au moins quatre ans et leur siège doit être situé en Amérique du Nord.

À propos de Fleet Complete

Fleet Complete® est un des plus grands fournisseurs mondiaux de technologie pour véhicules connectés. Elle fournit des solutions essentielles de gestion de parcs, d'actifs et de main-d'œuvre mobile à environ 500 000 abonnés et plus de 30 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Elle entretient des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Plusieurs des grands constructeurs automobiles et fournisseurs de niveau un du monde tels que General Motors, Mitsubishi et Phillips Industries exploitent CONVEX, la plateforme pour véhicules connectés de Fleet Complete, pour offrir des solutions de télématique de catégorie commerciale à leurs clients. Fleet Complete demeure l'une des sociétés dont la croissance est la plus rapide au monde et a obtenu de nombreux prix pour son innovation et sa croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fleetcomplete.com

À propos de Deloitte

Deloitte désigne une ou plusieurs entités Deloitte Touche Tohmatsu Limited, une société privée à responsabilité limitée britannique (« DTTL »), son réseau d'entreprises membres et leurs entités apparentées. DTTL et chacune de ses entreprises membres sont des entités légalement distinctes et indépendantes. DTTL (également appelée « Deloitte Global ») ne fournit pas de services aux clients. Aux États-Unis, Deloitte désigne une ou plusieurs des entreprises membres américaines de DTTL, leurs entités apparentées qui opèrent sous le nom « Deloitte » aux États-Unis et leurs sociétés affiliées respectives. Certains services peuvent ne pas être disponibles pour les clients d'attestation en vertu de la réglementation de comptabilité publique. Veuillez consulter http://www.deloitte.com/about pour en savoir plus sur notre réseau mondial d'entreprises membres.

Coordonnées médias : David Prusinski, Vice-président exécutif Ventes & Marketing, marketing@fleetcomplete.com , +1-(905)-944-0863

