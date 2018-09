Fleet Complete startet neue Initiative mit führendem Autohersteller für mehr Einblick in Fuhrparkdaten

TORONTO, September 26, 2018 /PRNewswire/ --

Im Rahmen der Kollaboration werden Massendaten von Toyota Connected gemeinsam mit den IoT-Lösungen von Fleet Complete genutzt, um das Potenzial von Unternehmen mit Fuhrpark zu steigern. Gleichzeitig sollen Betriebskosten reduziert und die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit verbessert werden.

Fleet Complete®, ein führender globaler Anbieter von Technologien für vernetzte Fahrzeuge, hat heute eine gemeinsame Initiative mit Toyota Connected zur schnelleren Verbreitung von IoT-Technologien in Fahrzeugen von Toyota angekündigt, damit Kunden mit Fuhrpark ihre mobilen Ressourcen effektiver und effizienter nutzen können.

Durch die Auswertung von Massendaten, die über Toyota Connected Data Services gesammelt werden, ermöglicht die CONNVEX™ Plattform von Fleet Complete Sicherheitsverbesserungen für Fahrer und Fahrzeuge. Gesamtbetriebskosten und Stillstandszeiten im Fuhrpark lassen sich anhand von Echtzeiteinblicken in die aktuelle GPS-Position, den Tankfüll- und Kilometerstand oder den Reifenluftdruck reduzieren.

Das Programm beinhaltet die unkomplizierte Aktivierung der Fleet Complete Software in allen entsprechend ausgestatteten Toyota Fahrzeugen. Hardware-Kompatibilität oder eine Geräteinstallation ist dabei nicht erforderlich. Diese neuartigen Fähigkeiten ermöglichen sowohl detaillierte als auch umfassendere Einblicke in die mobile Ressourcenverwaltung, u. a. die Möglichkeit, das Fahrverhalten und auftretende Sicherheitshinweise zu überwachen.

"Toyota ist seit Jahren ein führendes Unternehmen in der globalen Automobilbranche mit einer innovativen Zukunftsvision im Bereich der vernetzten Mobilität," sagt Tony Lourakis, der Geschäftsführer von Fleet Complete. "Wir freuen uns, mit ihnen an diesem neuen Programm zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir die nächste Generation von vernetzen Fahrzeugen für Unternehmen jeder Größe erschließen und damit unseren Leitgedanken vorantreiben: Helping Fleets Thrive™."

Informationen zu Fleet Complete®

Fleet Complete® ist ein führender globaler Anbieter von IoT-Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und stellt erfolgskritische Technologien im Bereich Fuhrpark- und Asset-Management sowie mobile Ressourcenverwaltung her. Die Leistungen des Unternehmens werden von rund 500.000 Abonnenten und mehr als 30.000 Unternehmen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Finland, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen in Anspruch genommen. Das Unternehmen unterhält wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada, Telstra in Australien und Deutsche Telekom (T-Mobile) in zahlreichen europäischen Ländern. Es stellt eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika dar und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten. Weitere Informationen sind unter fleetcomplete.com erhältlich.

