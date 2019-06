FLETA a été choisie pour diriger un projet de POC blockchain soutenu par le ministère de la Science et des TIC et par l'Agence nationale de promotion de l'industrie informatique de la Corée du Sud

FLETA développera un système ePRO basé sur la blockchain destiné à la gestion de données cliniques qui permettra d'améliorer la crédibilité et l'exactitude des données.

Le système sera développé de manière à fonctionner sur le registre de la blockchain ( on-chain ), en mettant toutes les données des essais cliniques sur une blockchain.

SÉOUL, Corée du Sud, 19 juin 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme de blockchain FLETA a annoncé avoir été choisie pour diriger un projet de POC blockchain (Proof-of-Concept, c.-à-d. preuve de concept) soutenu par le ministère de la Science et des TIC (MSIT) de la Corée du Sud et l'Agence nationale de promotion de l'industrie informatique (NIPA).

Dans le cadre de ce projet soutenu par le ministère et la NIPA, FLETA développera un système de gestion de données cliniques basé sur la blockchain (système ePRO). En appliquant la technologie de blockchain propre à FLETA, la société prévoit d'améliorer la crédibilité et l'exactitude de la gestion des données ainsi que de sa structure de frais. Plus tard dans l'année, lorsque FLETA aura fini de développer le système, les performances, la qualité marchande et l'opérabilité du système seront validées par des tests pilotes en coopération avec l'Université catholique de Corée et l'Hôpital St. Mary de Séoul de l'Université catholique de Corée. Profitant de l'occasion grâce à la facilité de mise en application de son modèle commercial, FLETA compte accélérer son expansion commerciale dans les domaines de la recherche clinique et des soins de santé.

« Ce projet on-chain est très complexe, car toutes les données cliniques sont saisies et gérées sur un système de grand livre distribué afin d'améliorer la crédibilité et l'exactitude des données. Comme nous avons été commandités par le gouvernement pour mener à bien ce projet de POC blockchain, FLETA déploiera tous les efforts nécessaires pour en faire un cas exemplaire en matière de collecte et de gestion de données dans l'industrie des soins de santé et de la recherche clinique », a déclaré Paul Park, PDG de FLETA, avant d'ajouter : « L'objectif ultime de la blockchain de FLETA est de devenir une plateforme de blockchain réellement utilisée dans les entreprises du monde réel. Nous comptons profiter de cette occasion pour nous positionner comme une société de blockchain de premier plan leader dans la commercialisation de cette technologie. »

En mars 2019, le ministère et la NIPA ont annoncé un programme financé par le gouvernement destiné à dix entreprises et/ou organisations capables de mener à bien un POC blockchain dans le but de favoriser l'innovation technologique autour de la blockchain, tout en soutenant l'expansion internationale des sociétés prometteuses dans ce domaine. Ce programme vise également à promouvoir l'application de la blockchain dans le monde réel et à franchir une étape importante dans la commercialisation d'un modèle de service basé sur la blockchain par le biais du processus de POC et de tests de faisabilité de projets commerciaux et technologiques. Selon l'annonce de la NIPA, le budget total de ce programme s'élève à environ 4 400 000 USD (5,2 milliards KRW).

FLETA est une plateforme de blockchain utilisant ses propres technologies, telles que la structure indépendante à chaînes multiples (Independent Multi-Chain Structure), la reconfiguration des blocs (Block Redesign), la validation par arborescence de niveaux (LEVEL Tree), la fragmentation parallèle (Parallel Sharding) et son propre algorithme de consensus, la preuve de formulation (PoF, Proof-of-Formulation). En plus de résoudre les problèmes liés aux faibles vitesses et aux limites d'évolutivité, la société développe FLETA Gateway, un réseau qui permet aux DApp existantes d'utiliser la chaîne de services de FLETA, qui est à la fois plus rapide et moins chère, tout en restant dans leur réseau principal pour les échanges.

FLETA a publié son code source sur le GitHub en mars 2019. Les développeurs s'intéressant à FLETA peuvent trouver ses codes sources sur Github.

À propos de FLETA

FLETA est une plateforme publique de blockchain proposant des services de soutien technologique et commercial aux projets de blockchain. En s'efforçant de créer un environnement qui soit aussi convivial que possible pour les développeurs et qui offre davantage d'évolutivité, d'efficacité et de rentabilité, FLETA entend accélérer l'adoption massive de la technologie de la blockchain. Ses technologies de base comprennent la structure indépendante à chaînes multiples (Independent Multi-Chain Structure), la reconfiguration des blocs (Block Redesign), la validation par arborescence de niveaux (LEVEL Tree), la fragmentation parallèle (Parallel Sharding) et son propre algorithme de consensus, la preuve de formulation (PoF, Proof-of-Formulation).

