FLETA, la plateforme de chaîne de blocs et CertiK, un vérificateur de sécurité, forment un partenariat stratégique

- L'audit de sécurité du contrat intelligent en tokens de FLETA, a obtenu le score de 99 sur 100.

- En intensifiant la protection et la vérification des contrats intelligents de FLETA, le partenariat permettra aux contrats intelligents et aux projets de chaîne de blocs de l'écosystème FLETA, d'être exempts de bugs et de résister aux pirates informatiques.

SÉOUL, Corée du Sud, 18 juin 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme de chaîne de blocs FLETA, a annoncé un partenariat avec CertiK, l'un des principaux vérificateurs de sécurité de la chaîne de blocs. Les échanges en vue d'un accord de partenariat ont débuté en avril 2019, date à laquelle il a été procédé à un audit des contrats intelligents de FLETA, qui a obtenu le très bon score de 99 sur 100. Les deux entreprises prévoient le renforcement de l'infrastructure de la chaîne de blocs FLETA, mais aussi d'assurer un service de sécurité efficace pour les projets de chaîne de blocs dans l'écosystème FLETA.

CertiK est une plateforme de vérification de chaînes de blocs et de contrats intelligents, dirigée par de prestigieux experts et ingénieurs informaticiens, dont le Dr Zhong Shao, professeur d'informatique à l'Université Yale et le Dr Ronghui Gu, professeur adjoint d'informatique à l'Université Columbia. La société propose des services pouvant efficacement renforcer la sécurité et la crédibilité des chaînes de blocs, grâce à des preuves mathématiques. Elle a vérifié plus de 175 projets et coopéré avec de nombreuses entreprises de premier plan du secteur, comme Ethereum Foundation, IBM, Universal Protocol et des bourses bien connues comme Binance et OKEx. Le 1er juin, la société a annoncé avoir été choisie comme productrice de blocs EOS.

FLETA est une plateforme de chaîne de blocs offrant aux développeurs et aux utilisateurs un service rapide, stable et à bon prix, pour développer un écosystème convivial. Elle entend résoudre les problèmes rencontrés par les plateformes actuelles, notamment de lenteur, de faible évolutivité et de frais excessifs. Pour ce faire, FLETA souhaite commercialiser la chaîne de blocs avec ses propres technologies fondamentales, car elles sont exceptionnelles pour la chaînes de blocs, à l'instar de la structure multi-chaînes indépendante, de la reconfiguration des blocs et de la preuve de formulation, son propre algorithme de consensus.

Paul Park, le PDG de FLETA, a déclaré : « La technologie de chaîne de blocs avancée de FLETA et sa stabilité ont été vérifiées par CertiK, l'une des meilleures sociétés de sécurité de chaîne de blocs au monde », ajoutant également : « En tant que plateforme de chaîne de blocs, la sécurité est une chose sur laquelle nous ne transigeons jamais. Ce partenariat entre FLETA et CertiK permettra aux développeurs et utilisateurs de DApp d'utiliser la plateforme de chaîne de blocs, en toute sécurité. »

En parallèle, FLETA prévoit de lancer son réseau principal en août, suite au lancement réussi de son réseau test en mars dernier. Le réseau test de FLETA a démontré sa puissance, atteignant une moyenne de 10 000 TPS et une pointe de 15 000 TPS, avec un CPU à six cœurs.

À propos de FLETA

FLETA est une plateforme publique de chaîne de blocs proposant des services d'appui technologique et commercial aux projets de chaîne de blocs. Attachée à cultiver un environnement convivial pour les développeurs qui soit en outre plus évolutif, efficace et rentable, FLETA entend accélérer l'adoption massive de la technologie de chaîne de blocs. Sa technologie fondamentale comprend une structure multi-chaînes indépendante, la reconfiguration des blocs, la validation arborescente LEVEL, la fragmentation parallèle et la preuve de formulation, son propre algorithme de consensus.

