flexiWAN rejoint l'Open Virtual Exchange (OVX) de Prodapt pour accélérer le déploiement de services SD-WAN ouverts pour les DSP

Les DSP sont confrontés aux défis posés par une matrice de validation en croissance exponentielle pour offrir les meilleurs services virtuels en périphérie. OVX réunit les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs et les équipementiers (OEM) sous une même égide afin de créer une adhésion aux services de réseaux virtuels différenciés pour les DSP, qui combinent le réseau, le cloud et les applications pour offrir une expérience utilisateur unifiée dans le cadre d'offres SDWAN basées sur le réseau ou OTT (services par contournement).

Dans le cadre de ce partenariat, Prodapt va proposer un SD-WAN ouvert, basé sur un réseau vérifié préalablement, durci et étroitement couplé, par le biais de son marché de fournisseurs de technologie OpenVX. L'OpenVX de Prodapt s'accompagne d'une méthodologie de logique de test unique, de bots de réseau et d'accélérateurs d'analyse qui s'articulent autour de l'architecture modulaire de flexiWAN, ce qui accélérera le déploiement de services SD-WAN différenciés.

« Les prestataires de services sont confrontés à la préoccupation majeure du manque de différenciation à l'heure de revendre des solutions SD-WAN. flexiWAN offre un cadre d'applications qui permet aux prestataires de services de différencier leurs services SD-WAN en chargeant de manière dynamique des applications d'interconnexion des réseaux spécifiques qui s'exécutent dans le flux de données flexiEdge ou dans flexiManage », a déclaré Amir Zmora, PDG et cofondateur de flexiWAN. « Avec l'accélérateur OpenVX de Prodapt, les bots d'automatisation / IA SD-WAN, les tests et la meilleure méthodologie d'intégration du marché, nous sommes heureux de conjuguer nos forces pour aider les DSP à réduire le coût global de possession et le cycle de déploiement des services SDWAN. »

« Ce partenariat permettra de mettre en place un cadre de solution Open-SDWAN prête à l'emploi, avec les meilleurs fournisseurs d'uCPE (équipements universels pour les sites des clients) et orchestrateurs de services dans l'écosystème OpenVX », a déclaré Rajiv Papneja, vice-président principal et responsable mondial des services réseau chez Prodapt. « Nous sommes ravis d'intégrer FlexiWAN dans notre écosystème de partenaires et de renforcer notre marché de solutions OpenVX SDWAN préalablement vérifiées pour les fournisseurs de services numériques. »

À propos de Prodapt

www.prodapt.com

Prodapt aide les clients à transformer leur informatique, leurs produits, leurs opérations et leurs réseaux afin d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Prodapt propose un conseil intégral en architecture logicielle et informatique, des services de développement d'applications, d'intégrations de systèmes, de tests, de maintenance et d'assistance. Prodapt offre des services de transformation basés sur les idées et sur un leadership éclairé tirant parti des technologies de dernière génération telles que l'automatisation robotisée des processus (RPA), l'intelligence artificielle / apprentissage automatique, les réseaux définis par le logiciel - virtualisation des fonctions du réseau (SDN-NFV) et systèmes OSS / BSS de dernière génération. Son équipe de conseillers d'entreprise offre des services de conseil d'amélioration des processus Six Sigma et d'automatisation / RPA aux équipes d'exploitation des télécoms.

Basée à Chennai, Prodapt compte des bureaux sur le continent américain, en Europe, en Inde et en Afrique. C'est une entreprise certifiée ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18 / ISAE et conforme au RGPD. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat commercial existant depuis 120 ans qui emploie quelque 16 500 personnes dans plus de 64 sites de par le monde.

À propos de Flexiwan

flexiWAN s'est fixé pour mission de créer la deuxième vague de SD-WAN à l'aide d'une architecture ouverte et modulaire. L'entreprise promeut une solution open-source qui permet de libérer les logiciels SD-WAN des solutions monolithiques, verrouillées par les fournisseurs. Offrir une solution SD-WAN en open source n'est qu'un élément de la stratégie plus large de flexiWAN visant à démocratiser le marché des SD-WAN, en abaissant considérablement les barrières à l'entrée pour les entreprises qui souhaitent l'adopter ou offrir des services basés sur la solution SD-WAN en open-source de flexiWAN. Pour en savoir plus sur l'approche unique de flexiWAN à l'égard de l'interconnexion des réseaux, veuillez visiter www.flexiwan.com et suivre l'entreprise sur Twitter et LinkedIn.

