Flexxible IT a xFusion Partner umožňujú cenovo dostupnejšie hybridné pracovné priestory v podniku

Flexxible IT spája svoje hlboké technické znalosti, globálne znalosti odvetvia a najlepšiu technológiu vo svojej triede, aby mohla poskytovať komplexné a diferencované hybridné riešenia. Partnerstvo so spoločnosťou xFusion prehlbuje a podporuje zameranie spoločnosti Flexxible IT na poskytovanie hybridných riešení pracovných priestorov založených na hardvéri spoločnosti xFusion, ktoré ponúkajú rýchly a jednoduchý spôsob nasadenia, analýzy, automatizácie, monitorovania a správy hybridných pracovných priestorov v multicloudovom scenári.