Flexxible IT i xFusion nawiązują partnerstwo na rzecz bardziej opłacalnych hybrydowych przestrzeni roboczych w przedsiębiorstwach

Flexxible IT i xFusion Europe ogłaszają zawarcie strategicznego sojuszu w Europie, który pozwoli xFusion zapewnić swoim kanałom i klientom moc obliczeniową w oparciu o DaaS (ang. Desktop as a Service – usługa przetwarzania w chmurze) dla hybrydowych przestrzeni roboczych.

BARCELONA, Hiszpania i PARYŻ, 14 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Flexxible IT, światowy lider w dziedzinie rozwiązań i usług Desktop as a Service (DaaS) oraz xFusion Europe, globalny dostawca infrastruktury i usług mocy obliczeniowej, ogłaszają zawarcie strategicznego sojuszu na rynku europejskim. Flexxible IT i xFusion są w stanie dostarczyć w pełni redundantne sprzętowe środowisko pracy zbudowane w oparciu o dowolnego dostawcę usług end-user compute (EUC), które obejmuje kompleksowe, płatne co miesiąc i w pełni zarządzane rozwiązanie infrastruktury hybrydowej.