Flexxible IT и xFusion объявили о партнерстве в сфере гибридных рабочих пространств

Flexxible IT использует свой богатый технический опыт, знания мировой отрасли и лучшие в своем классе технологии для разработки комплексных и дифференцированных гибридных решений. Сотрудничество с xFusion поможет Flexxible IT сосредоточиться на создании гибридных решений для рабочих пространств на основе аппаратного обеспечения xFusion, которые будут обеспечивать быстрый и простой способ развертывания, анализа, автоматизации, мониторинга и управления гибридными рабочими пространствами в многооблачном режиме.

«Компания Flexxible IT остается одним из лидеров в сфере DaaS с 2008 года, и мы рады сотрудничеству с xFusion в целях дальнейшего развития этого варианта использования, — заявил генеральный директор и основатель компании Flexxible IT Себастьян Прат (Sebastian Prat). — Благодаря нашему стратегическому партнерству на рынке появится эффективное с точки зрения затрат решение для гибридных рабочих пространств, позволяющее клиентам работать из любой точки мира с максимальным удобством использования и безопасности для конечных пользователей».

«Компания xFusion стремится поддерживать все варианты использования в рамках цифровой трансформации с помощью наших лучших в отрасли вычислительных систем и служб,— заявил генеральный директор xFusion Цинь Фэн (Qin Feng). — Объединив первоклассное аппаратное обеспечение с выдающимся технологическим комплексом и превосходным пользовательским опытом xFusion, мы предоставляем доступное решение для гибридных рабочих пространств, идеально подходящее для систем конечных пользователей любого предприятия».

Информация о компании Flexxible IT

Flexxible IT — это будущее гибридных рабочих систем, в которых локальные и облачные вычисления вместе обеспечивают работу виртуальных рабочих столов и приложений из любой точки мира. Flexxible имеет более 700 тысяч управляемых пользователей и является ведущим поставщиком DaaS-решений в Испании. Более подробная информация представлена на веб-сайте www.flexxible.com.

Информация о компании xFusion

xFusion является одним из ведущих мировых поставщиков вычислительной инфраструктуры и услуг. xFusion обслуживает клиентов в 130 странах и регионах, включая 211 компаний из списка Fortune 500, работающих в сферах финансов, грузоперевозок, Интернета, транспорта и энергетики. Более подробная информация представлена на веб-сайте https://www.xfusion.com/en.

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