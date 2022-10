Flor de Caña corona a Dimitris Kaitalidis como Campeón del Sustainable Cocktail Challenge

- Flor de Caña corona a Dimitris Kaitalidis de Grecia como Campeón Europeo del Sustainable Cocktail Challenge

BERLIN, 22 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- En la esperadísima Final Regional Europea del Reto de Cóctel Sostenible de Flor de Caña, Dimitris Kaitalidis de Nectar Distillery Bar en Grecia fue coronado como el Bartender más sostenible de Europa después de competir con 8 de los mejores bartenders para crear el cóctel sostenible más espectacular de la región.

Dimitris Kaitalidis, Winner of European Sustainable Cocktail Challenge

La competencia tuvo lugar el 12 de octubre en el prestigioso Amano Grand Central Hotel en Berlín durante el Bar Convent Berlin (BCB). El jurado estuvo compuesto por algunas de las personalidades más influyentes de la industria como Danil Nevsky, consejero delegado de Indie Bartender; Remy Savage, propietario de bar de Bar with Shapes for a Name en Londres; Antonio Oliveira, gerente de Marketing de Flor de Caña en Francia; y Louisa Dodd, directora sénior de proyectos de la Asociación de Restaurantes Sostenibles.

Los cócteles fueron evaluados en base a elementos como: la historia e inspiración detrás del coctel, el uso de ingredientes/técnicas sostenibles y el nivel de creatividad, además de su sabor y apariencia.

Kaitalidis se llevó el primer lugar con su cóctel "Tip to Root", una bebida infundida en frío hecha con desperdicios de cítricos cordiales, gaseosa hecha de tamarillos cultivados localmente y lúpulo reutilizado de una cervecería y un ron de 12 años Flor de Caña hecho sobras de producción de capuchino, sin utilizar energía en el proceso. Además de recibir el título de "Flor de Caña Europe's Most Sustainable Bartender", Kaitalidis recibió un trofeo de competición fabricado con materiales sostenibles.

Lo que es más importante, Kaitalidis tendrá la experiencia única de representar a la región en la final mundial en la exótica y tropical Nicaragua en febrero de 2023, con todos los gastos cubiertos, para competir por el título de "Flor de Caña, el barman más sostenible del mundo" y un premio de 10.000 dólares estadounidenses.

"El Reto del Cóctel Sostenible de Flor de Caña es un evento maravilloso que reúne a la comunidad de cocteleros con el objetivo común de construir un futuro más verde", explicó Kaitalidis, tras coronarse Campeona de Europa.

Sean Cavanagh, del Reino Unido, ocupó el segundo lugar de la competencia y Andrew Watson de Suecia el tercero, recibiendo trofeos y botellas de Flor de Caña.

Más de 30 países participaron en el Sustainable Cocktail Challenge, que es una celebración del compromiso histórico de Flor de Caña con la sostenibilidad y su forma de compartir y promover estos valores con la comunidad global de coctelería. Además de tener la certificación Carbon Neutral y Fair Trade, su ron se destila utilizando energía 100% renovable, todas las emisiones de CO2 durante la fermentación se capturan y reciclan y la marca planta 50.000 árboles anualmente desde 2005.

