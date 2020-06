Flor de Caña est un rhum carboneutre

La certification a été réalisée par Carbon Trust, leader mondial dans le domaine de la mesure et de la certification de l'empreinte carbone conformément à la norme internationalement reconnue PAS 2060 en matière de neutralité carbone. La norme exige que l'empreinte carbone de l'intégralité du cycle de vie de Flor de Caña soit mesurée et certifiée, qu'un plan de gestion carbone soit mis en place pour réduire les émissions, et que toutes les émissions restantes soient neutralisées.

« Carbon Trust est ravie de certifier carboneutre Flor de Caña Rum, et nous soutenons ses efforts visant à garantir une réduction constante de ses émissions de carbone », a déclaré Silvana Centty, responsable principale de Carbon Trust.

Flor de Caña est reconnu en tant que leader du secteur pour ses pratiques durables, et constitue l'unique spiritueux au monde à être certifié à la fois carboneutre et Fair Trade.

Depuis 1913, l'école de la société délivre une éducation gratuite pour les enfants de ses employés (600 élèves actuellement inscrits), et depuis 1958, l'hôpital de la société fournit gratuitement une aide médicale à ses employés ainsi qu'à leur famille (plus de 400 interventions chirurgicales et 170 naissances chaque année).

Flor de Caña est également le principal donateur d'APROQUEN depuis près de 30 ans, organisation à but non lucratif qui fournit gratuitement plus de 600 000 services médicaux aux enfants victimes de brûlures, ainsi qu'aux enfants présentant une fente labiale ou palatine.

Flor de Caña est un rhum haut de gamme produit de manière durable, qui bénéficie d'une certification carboneutre et Fair Trade. Sur un domaine familial établi en 1890, le rhum est distillé avec 100 % d'énergies renouvelables et naturellement vieilli sans sucre. La société a été désignée « Meilleur producteur de rhum de l'année » en 2017 dans le cadre de la Compétition internationale de vins et spiritueux. www.flordecana.com

