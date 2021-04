Flor de Caña s'engage à planter plus d'un million d'arbres d'ici 2025

Dans le cadre de ce partenariat, les deux organisations travailleront ensemble pour sensibiliser à l'importance de la reforestation et inciter les consommateurs, les barmen et le grand public à faire des dons par le biais de la plateforme One Tree Planted , qui garantit qu'un arbre sera planté pour chaque dollar reçu. En retour, Flor de Caña versera une somme équivalente à tous les dons reçus afin d'avoir un impact plus important.

La campagne mondiale, intitulée « Ensemble pour un avenir plus vert » (« Together for a Greener Future »), comprendra une série d'actions organisées auprès des détaillants, des bars, des restaurants et sur les médias sociaux (#TogetherForAGreenerFuture) afin d'inciter les consommateurs soucieux de l'environnement à participer à une bonne cause et à contribuer à la restauration des forêts dans le monde.

« Les arbres sont essentiels à la biodiversité et à un climat sain, c'est pourquoi il est formidable de travailler avec une marque qui s'engage à avoir un impact positif sur la reforestation et la durabilité en général », a déclaré Diana Chaplin, directrice de la canopée chez One Tree Planted.

Flor de Caña, le seul spiritueux au monde à être certifié neutre en carbone et équitable, s'est toujours engagé à prendre soin de l'environnement. En plus de ses efforts de reforestation, la marque capte et recycle toutes les émissions de CO2 pendant le processus de fermentation et utilise une énergie 100 % renouvelable pour distiller son rhum.

Flor de Caña est un rhum de qualité supérieure produit de manière durable et certifié neutre en carbone et équitable. Issu d'une propriété familiale de 1890, il est distillé avec une énergie 100 % renouvelable et vieilli naturellement sans sucre ni ingrédients artificiels. La marque a été récompensée par le prestigieux « Sustainability Award » (ou « Prix de la durabilité ») lors des Green Awards 2020 pour son leadership en matière de pratiques durables. www.flordecana.com

