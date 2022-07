Flor de Caña und Bars werden mit nachhaltigen Cocktails Lebensmittelabfälle um 15 Tonnen reduzieren

Im Rahmen der Initiative Zero Waste Cocktails, die nun schon im zweiten Jahr stattfindet, arbeitet die Marke Hand in Hand mit der Barkeeper-Gemeinschaft in Europa, um einzigartige nachhaltige Cocktails zu kreieren, die die Verbraucher im Juli in den teilnehmenden Lokalen genießen können. Die Initiative umfasst interaktive und ansprechende Kampagnen in den sozialen Medien, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Reduzierung von Lebensmittelabfällen zu schärfen und die Verbraucher aufzufordern, sich an einer größeren Sache zu beteiligen: gemeinsam eine grünere Zukunft zu gestalten, ein nachhaltiger Cocktail nach dem anderen.