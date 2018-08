Florence dans l'Arizona s'associe avec Subex pour assurer la cybersécurité des infrastructures critiques

FLORENCE, Arizona, DENVER et BANGALORE, Inde, August 29, 2018 /PRNewswire/ --

Une ville devient une pionnière de la cybersécurité en adoptant des mesures complètes, pilotées par la technologie, contre les attaques disruptives

Subex, prestataire de premier plan de solutions pour la sécurité de l'internet des objets (IdO) et des infrastructures essentielles a annoncé son partenariat avec la ville de Florence dans l'Arizona dans le but d'assurer la sécurité de ses infrastructures publiques essentielles. Un accord à cet effet vient d'être récemment signé par Florence et Subex.

Les infrastructures essentielles deviennent exposées aux cyberattaques dès qu'elles sont en ligne. Uniquement en 2017, les cybercrimes ont infligé 445 milliards de dollars US à l'économie mondiale (selon des données communiquées par le Forum économique mondial). La fréquence et la complexité des attaques à plusieurs niveaux augmentent à mesure que les pirates utilisent tout un arsenal de tactiques, d'applications et de dispositifs préjudiciables pour lancer des attaques sur une échelle planétaire contre des infrastructures d'utilitaires. La motivation principale derrière ces attaques est de provoquer chez les citoyens et autres parties prenantes une perturbation et une gêne généralisées.

Dans le cadre de ce partenariat, Subex fournira une cybersécurité de bout en bout afin d'assurer les ressources permettant détecter et repousser et les menaces avancées subies par les systèmes technologiques les plus élémentaires et les plus vitaux de Florence. Lorsque Florence lancera son projet de ville intelligente, Subex restera son partenaire de cybersécurité pour la totalité des projets sous l'égide de ce plan.

Avec ce partenariat, la ville de Florence ouvre la voie en devenant l'une des premières villes à protéger ses infrastructures publiques grâce à des solutions, stratégies et mesures proposées par Subex. Il représente une première étape et il indiquera le chemin à suivre à d'autres villes en vue de l'adoption de mesures semblables pour assurer ainsi les plus hauts degrés de protection sur les projets de ville intelligente sur l'ensemble des États-Unis.

Brent Billingsley, directeur des services municipaux de Florence en Arizona a fait observer : « Il s'agit bien plus que d'un contrat classique. C'est un accord en vertu duquel la ville de Florence est en partenariat avec Subex dans le développement d'une technologie d'avant-garde pouvant être commercialisée auprès d'autres clients, privés, sans but lucratif et administrations. C'est véritablement une entreprise passionnante et un partenariat génial. »

« Je suis très enthousiaste par les perspectives offertes par notre association avec la ville de Florence. D'un côté nous allons aider Florence à défendre ses actifs tout en renforçant ses capacités de défense en matière de cybersécurité. De l'autre, ce partenariat sensibilisera mieux les villes au besoin urgent d'améliorer leurs mesures de cybersécurité et de vigilance. Cela ira beaucoup plus loin pour consolider la confiance des parties prenantes, » a ajouté Vinod Kumar, PDG de Subex.

« Notre association avec Florence contribuera à renforcer l'attention de la ville sur la réponse aux besoins des citoyens et des entreprises tout en veillant aux nécessités de la cybersécurité pour elle-même. Florence a donné l'exemple à toutes les autres villes et agglomérations pour qu'elles commencent à prendre au sérieux la cybersécurité et à œuvrer pour sécuriser les infrastructures essentielles. Nous sommes emballés de cette alliance avec Florence et nous avons hâte de travailler avec le leadership de la ville et d'autres parties prenantes pour sécuriser la ville et ses biens, » a commenté Kiran Zachariah, vice-président pour le secteur de l'IdO chez Subex.

À propos de la ville de Florence

La ville de Florence est le siège d'un des comtés ayant la croissance la plus rapide en Amérique, celui de Pinal dans l'Arizona. Elle fait partie de la zone métropolitaine de Phoenix et est située à seulement 96 kilomètres (60 miles) de Tucson. Les habitants de Florence bénéficient d'un superbe accès aux aménagements urbains tout en appréciant les avantages de la vie à la campagne. Elle abrite 27 000 résidents tout au long de l'année et sa population dépasse les 30 000 pendant les mois les plus frais.

À propos de Subex

Subex est un fournisseur de premier plan de solutions analytiques de télécommunications offrant un futur numérique pour les firmes de télécommunications mondiales.

Fondée en 1992, Subex a consacré plus de 25 années à faire en sorte que les 3/4 des 50 plus grands prestataires de services de télécommunications (CSP) dans le monde puissent atteindre un avantage concurrentiel. Subex aide les CSP à dynamiser de nouveaux modèles commerciaux, à renforcer la satisfaction de la clientèle et à optimiser les entreprises.

Subex tire parti de son portefeuille de produits couronnés de récompenses dans des domaines tels que l'assurance des recettes, la gestion des fraudes, l'assurance des actifs et la gestion des partenaires en complétant tout ceci grâce à ses solutions numériques comme la sécurité et les perspectives concernant l'internet des objets. Subex propose également des services administrés modulables et des services de consultation d'entreprise.

Subex dispose de plus de 300 installations dans plus de 90 pays.

