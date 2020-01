Flowmon ADS 10 avanciert Cybersicherheitserkennung, -analyse und -visualisierung

Die heutigen Bedrohungsakteure wenden ständig neue Strategien an, um die Entdeckung zu vermeiden und bösartige Aktivitäten in der Infrastruktur der Opfer zu verstecken. Um dem entgegenzuwirken, brauchen Unternehmen eine Technologie, die Kompromittierungsindikatoren findet, anstatt sich auf Signaturen zu verlassen, die generell bekannt sind und sich leicht umgehen lassen. Kompromittierungsindikatoren sorgen für Frühwarnung und sind in jeder Phase der Infiltration vorhanden, von der Aufklärung und dem Eindringen, bis zur seitlichen Bewegung und zur Datenexfiltration. Das Anomaly Detection System (ADS) von Flowmon stellt Sicherheitsexperten alle Puzzleteile der Vorfälle bereit und präsentiert sie als klares Bild, um deren Umfang und Auswirkungen besser zu verstehen.