Flowmon fournira un outil d'analyse du trafic réseau native dans le cloud avec la fonction de mise en miroir de paquets de Google Cloud

Les organisations continuent de migrer leurs charges de travail vers le cloud, mais les performances et la visibilité de la sécurité de leurs ressources cloud sont à la traîne. Ce problème particulièrement inquiétant pour les équipes de NetOps et de SecOps qui sont chargées d'assurer la fiabilité et la bonne santé de leurs réseaux. La fonction Packet Mirroring (mise en miroir des paquets), récemment offerte par Google Cloud, permet d'obtenir plus de trafic réseau brut dans l'environnement de cloud virtuel privé (VPC), et de surmonter ainsi les limitations du cloud en termes de visibilité. Grâce à cette fonctionnalité, Flowmon débloque l'analyse du trafic réseau à des fins de performance et de sécurité dans Google Cloud.