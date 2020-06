Flowmon lance la nouvelle génération de sa solution de surveillance et de diagnostic des performances des réseaux

Au cours des dernières années, les entreprises ont accéléré l'adoption de la pratique BYOD (ou « PAP » pour « prenez vos appareils personnels »), de l'Internet des objets et de la stratégie du « numérique avant tout » afin d'être plus agiles et de mieux faire évoluer leurs activités. Sources d'avantages incontestables, ces tendances ont également entraîné de nouveaux écarts de visibilité, ce qui intensifie la pression s'exerçant sur les entreprises qui souhaitent préserver les performances que leurs environnements numériques exigent. Flowmon 11, qui apporte des renseignements exploitables sur tous les réseaux, un déploiement rapide et une configuration facile permet de combler les lacunes en matière de visibilité, d'identifier de manière dynamique les incidents de performance et de vite y remédier.

« Flowmon 11 est l'aboutissement de nos efforts pour apporter aux équipes NetOps des renseignements exploitables, s'accompagnant d'un déploiement sans heurts, d'une configuration facile et d'une valeur instantanée », déclare Petr Springl, vice-président des produits et de l'ingénierie chez Flowmon Networks. « À commencer par un tableau de bord repensé, un flux de travail intégré permet aux équipes NetOps de trouver, d'analyser et de résoudre les problèmes sans anicroche et de se consacrer à atteindre les objectifs commerciaux fondamentaux. Tout cela à grande échelle et en navigant entre site, centre de données, SDN, cloud et environnement hybride en un seul clic de souris. »

Une bibliothèque prédéfinie pour offrir une valeur instantanée aux utilisateurs

Afin de minimiser les efforts, les compétences requises et le temps passé à configurer les vues et le tableau de bord, Flowmon a lancé des « Presets » (littéralement des préréglages) : il s'agit d'une bibliothèque de tableaux de bord prédéfinis pouvant servir à un grand nombre de cas d'utilisation. Les utilisateurs choisissent tout simplement le préréglage souhaité et ont un accès instantané à des renseignements exploitables, ce qui simplifie considérablement, par exemple, la surveillance des nouveaux services.

Les préréglages reflètent les besoins les plus courants des utilisateurs de Flowmon, tels que la surveillance des services de vidéoconférence, les services de streaming, l'utilisation de VPM, la surveillance des logiciels en tant que service (SaaS) tels qu'Office 365, G Suite, les réseaux sociaux, ainsi qu'un certain nombre de protocoles d'entreprise (DNS, DHCP, etc.), l'analyse du trafic crypté et les services média. Une fois que ces préréglages sont appliqués, Flowmon crée automatiquement des profils, des canaux de rapports, des widgets et des tableaux de bord connexes.

Entre autres nouvelles fonctionnalités, Flowmon 11 offre simplicité, flexibilité et fiabilité, ce qui permet aux utilisateurs de :

Raccourcir drastiquement la durée nécessaire à la résolution des problèmes (MTTR) en passant facilement d'un tableau de bord prédéfini à l'autre pour les performances, les réseaux, la sécurité et les vues d'application ; le tout en un seul clic.

en passant facilement d'un tableau de bord prédéfini à l'autre pour les performances, les réseaux, la sécurité et les vues d'application ; le tout en un seul clic. Avoir un accès holistique aux informations issues de l'ensemble de la solution avec des options de personnalisation complète par le biais de rapports consolidés.

aux informations issues de l'ensemble de la solution avec des options de personnalisation complète par le biais de rapports consolidés. Prendre des mesures décisives d'un seul coup d'œil - De nouveaux widgets de haut niveau permettant d'obtenir des renseignements sur l'ensemble du système sont à portée de main, avec des rapports d'état sur l'infrastructure, la livraison des applications ou le nombre d'incidents de sécurité, y compris leur gravité.

d'un seul coup d'œil - De nouveaux widgets de haut niveau permettant d'obtenir des renseignements sur l'ensemble du système sont à portée de main, avec des rapports d'état sur l'infrastructure, la livraison des applications ou le nombre d'incidents de sécurité, y compris leur gravité. Exécuter des environnements multi-entités (pour les fournisseurs de services gérés - MSP) - Plusieurs clients peuvent partager un même appareil, où chacun ne voit les données qu'à partir de la source de flux ou du profil qui lui a été attribué.

Disponibilité et autres ressources

Flowmon 11 est d'ores et déjà disponible pour tous les clients de Flowmon.

Vous en saurez plus sur Flowmon 11 en consultant ce blog : https://www.flowmon.com/en/blog/flowmon-11-insight-at-your-fingertips

Découvrez la démo interactive en ligne de Flowmon en cliquant sur : https://www.flowmon.com/en/try-online-demo

À propos de Flowmon

Flowmon créé un environnement numérique sûr et transparent où les gens dirigent le réseau, quelle que soit la complexité et la nature de celui-ci.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Lukas Dolnicek, Relations publiques et communication

Tél : +420-530-510-616

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1194378/Flowmon_11_Dashboard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1194379/Flowmon_11_Logo.jpg

SOURCE Flowmon Networks