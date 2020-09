Flowmon lance la nouvelle génération de son système de détection des anomalies conçu pour simplifier la détection des réseaux et la réponse aux cybermenaces

La sécurité est un catalyseur clé des activités d'entreprise et, par conséquent, une priorité absolue pour les DPI d'aujourd'hui. Toutefois, une nouvelle tendance émerge en raison de l'habilitation à distance et de l'adoption de la technologie mobile, de nuage et de l'IdO; ce qui remet en question les outils de sécurité traditionnels et crée une nouvelle surface d'attaque. Il est donc difficile pour les responsables de la sécurité de protéger adéquatement les actifs d'entreprise. Flowmon ADS 11 a été remanié pour devenir la solution ultime contre les points morts, offrant une visibilité exploitable permettant d'harmoniser la cybersécurité et les besoins opérationnels en constante évolution.

« La capacité à régir tous les réseaux, peu importe leur complexité et leur nature, est essentielle à la mission de Flowmon. Flowmon ADS 11 constitue une réussite importante en la matière. Il reflète notre détermination à rendre la détection et la réactivité des réseaux plus rapides, plus faciles et plus fiables », a déclaré Petr Springl, vice-président, Produits et ingénierie, de Flowmon Networks. « Nous avons continué le réexamen de tous les aspects de la conception d'ADS, afin de fournir une valeur opérationnelle instantanée et d'être un véritable partenaire pour tous les spécialistes en sécurité compétents. »

Le système de détection des anomalies ADS de Flowmon propose un large éventail de méthodes de détection qui analysent le trafic réseau à partir de multiples points de vue, afin de contrer plusieurs catégories de comportements malveillants. Le moteur d'ADS utilise une combinaison de méthodes d'apprentissage automatique, d'heuristique, de statistique, de politique et de signature. Avec Flowmon ADS, les entreprises disposent d'un complément aux outils de sécurité conventionnels et peuvent créer un système de protection multicouche capable de découvrir les menaces à chaque étape de la compromission, y compris les comportements malveillants, les attaques contre les applications essentielles à la mission, les atteintes à la sécurité des données et un éventail d'indicateurs de compromission.

Nouveauté de Flowmon ADS 11 :

Une nouvelle architecture de flux robuste pouvant traiter un volume de trafic beaucoup plus important. Un seul moteur ADS sur un seul appareil peut analyser jusqu'à 100 000 flux par seconde, afin de déceler des anomalies suspectes. De multiples appareils peuvent être déployés pour accroître les capacités.

Des méthodes de détection améliorées permettent une détection encore plus fiable. De nombreuses méthodes de détection ont été révisées et remaniées, en vue de permettre une détection plus rapide et plus précise.

La connaissance simplifiée de la situation accélère la réaction. L'interprétation détaillée améliorée des événements détectés dans les détails de l'événement est suivie d'une explication du principe de détection et de la cause fondamentale possible de l'événement.

Amélioration de l'expérience utilisateur : le tableau de bord et les rapports sont maintenant centralisés pour regrouper l'information de tous les modules et en simplifier la compréhension. De nouveaux widgets signalant l'état de sécurité global et un nouvel onglet de tableau de bord par défaut pour les opérations de sécurité sont fournis prêts à l'utilisation.

Traduit dans six langues, Flowmon ADS est utilisé par des entreprises et des organisations dans le monde entier, y compris des organismes nationaux de cybersécurité, des institutions financières, des entreprises de fabrication et des fournisseurs de services Internet.

Autres ressources

Apprenez-en plus sur Flowmon ADS 11 dans cet enregistrement de webinaire (en anglais).

Apprenez-en davantage sur les fonctionnalités de Flowmon ADS grâce à cette https://www.flowmon.com/getattachment/422d8c13-db22-41ce-8212-6ef6f7feb194/Flowmon-ADS-Product-Brief.aspxfiche de données (en anglais).

Communiquez avec nous pour obtenir une licence ADS 11 complète pour une période d'essai pouvant aller jusqu'à trois mois.

À propos de Flowmon Networks

Flowmon crée un environnement numérique sûr et transparent dans le cadre duquel il est possible de régir un réseau, quelles que soient sa complexité et sa nature.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1252677/Flowmon_ADS.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/590352/Flowmon_Networks_Logo.jpg

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :

Lukas Dolnicek, relations publiques et communications

T : 00 420 530 510 616

Adresse électronique : [email protected]

