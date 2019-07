Flowmon met à profit la mise en miroir du trafic Amazon Virtual Private Cloud pour offrir à ses clients des données exploitables sur le cloud

La prise en charge native de la mise en miroir du trafic Amazon VPC dans Flowmon aide les clients à garder leurs VPC Amazon sécurisés et fonctionnels

BRNO, République tchèque, 2 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Flowmon Networks, éditeur de solutions de surveillance et de sécurité des réseaux avancées, a annoncé que sa solution Flowmon serait parmi les premières à prendre en charge la mise en miroir du trafic Amazon Virtual Public Cloud (Amazon VPC) d'Amazon Web Services (AWS). Les clients de Flowmon peuvent désormais transformer leur infrastructure Amazon VPC en un environnement transparent afin de détecter et de répondre plus rapidement aux anomalies réseau, aux menaces de sécurité et aux problèmes de performances des applications.

Auparavant, les entreprises bénéficiaient d'un niveau de visibilité élevé sur leur infrastructure locale, ce qui leur permettait de s'assurer que les services essentiels appuyaient les objectifs opérationnels et la satisfaction des utilisateurs. Cependant, avec la transition vers les environnements cloud, les entreprises manquent de visibilité sur leur trafic réseau, car les méthodes de surveillance traditionnelles telles que le tapping L2 ou le SPAN/miroir de port ne fonctionnent pas sur le cloud. La prise en charge native de la mise en miroir du trafic Amazon VPC par Flowmon apporte aux clients de Flowmon le même degré de contrôle sur leurs actifs cloud que s'ils surveillaient une infrastructure locale.

« Nous sommes ravis d'implémenter la mise en miroir du trafic Amazon VPS. Elle offre aux clients de Flowmon Collector sur AWS plus de visibilité sur leurs charges de travail cloud en seulement quelques clics. Il est alors aussi simple de résoudre les problèmes de performances et de détecter les anomalies et les menaces de sécurité que sur une infrastructure locale », a déclaré Pavel Minarik, directeur de la technologie chez Flowmon Networks.

Flowmon a travaillé avec AWS pour être en mesure de proposer cette fonctionnalité à ses clients dès son lancement mondial. La mise en miroir du trafic Amazon VPS fournit des outils de surveillance et de sécurité avec des traces de capture de paquets provenant d'interfaces réseau Elastic (ENI). En tirant parti de cette fonctionnalité, Flowmon permet aux équipes de NetOps et de SecOps d'avoir un aperçu instantané de leurs VPC Amazon et des données analytiques afin d'enquêter sur les menaces et la dégradation des performances.

Flowmon est une solution de surveillance et d'analyse des réseaux offrant une visibilité riche de contexte pour les opérations informatiques critiques. Elle fournit aux équipes réseau et de sécurité des capacités permettant d'identifier efficacement les dégradations du réseau, de dépanner rapidement les incidents, de dresser des rapports, de planifier les capacités et de détecter les anomalies et les cybermenaces qui contournent les solutions de périmètre et basées sur les signatures. Grâce à sa focalisation sur le cloud et à sa conception hyper-évolutive, elle permet une surveillance en temps réel des infrastructures locales, virtuelles, cloud et hybrides.

Une description détaillée de la prise en charge de la mise en miroir du trafic AWS VPS par Flowmon est consultable dans cet article.

