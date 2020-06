Flowmon présente une nouvelle solution d'analyse automatisée des paquets de données

La complexité des infrastructures de réseau actuelles pose un défi aux administrateurs de réseau en quête de réponses, mais soumis à des contraintes de temps, de ressources et de coûts. Il s'avère parfois nécessaire d'approfondir la communication réseau et de procéder à une analyse manuelle des paquets de données pour résoudre un problème émergent. Des outils comme Wireshark peuvent capter le trafic réseau, mais nécessitent des connaissances approfondies pour interpréter les événements. Flowmon Packet Investigator va plus loin et analyse automatiquement les paquets de données. En outre, il fournit des suggestions quant aux mesures correctives à prendre.

« Nous sommes déterminés à faciliter la vie des experts informatiques. Avec Flowmon Packet Investigator, nous franchissons une nouvelle étape de notre mission. Désormais, les administrateurs n'ont plus à enquêter manuellement sur les incidents et peuvent laisser Flowmon Packet Investigator faire le gros du travail », explique Jiri Tobola, PDG de Flowmon Networks. « Il suffit de capturer le trafic avec Flowmon ou de téléverser les PCAP de sources tierces et d'effectuer une analyse automatisée. Le problème sera identifié instantanément et des suggestions seront formulées pour y remédier. C'est aussi simple que ça. »

Flowmon Packet Investigator offre des fonctions d'enregistrement du trafic à la demande à des vitesses de 1G, 10G, 40G et 100G disponibles dans le nuage, les réseaux virtuels et physiques, gérés à distance à partir d'une console de gestion unique. Mais ce qui le rend unique, ce sont les connaissances spécialisées qu'il intègre. Son moteur d'analyse des PCAP comprend les protocoles de réseau, leurs dépendances, les spécifications RFC et les erreurs. Ainsi, il ne se contente pas de fournir de nombreux détails, mais automatise l'analyse, en évaluant les événements capturés, en recherchant les codes d'erreur et en fournissant des explications et des suggestions pour y remédier.

Avec Flowmon Packet Investigator, les administrateurs peuvent réduire considérablement le temps moyen de résolution dans des cas tels que ceux-ci :

Problèmes de connectivité réseau (communication bloquée par le pare-feu, destination inaccessible, erreurs TCP, etc.)

Dysfonctionnement ou mauvaise configuration de services réseau critiques (ARP, DNS, DHCP)

Incompatibilité de cryptage client/serveur (version SSL/TLS, algorithmes de cryptage, certificats, etc.)

Problèmes liés à la pile de protocoles d'application (HTTP, SAMBA, FTP, IMAP, POP, etc.)

Tous les clients de Flowmon ont désormais accès à Flowmon Packet Investigator.

A propos de Flowmon

Flowmon crée un environnement numérique sûr et transparent où les gens contrôlent leur réseau, quelles qu'en soient la nature et la complexité.

