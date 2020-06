Fluidra présente un projet unique combinant l'ensemble des recommandations anti-Covid-19 dans une piscine

Les mesures globales mises en œuvre au CNAB couvrent les aspects suivants :

Qualité de l'eau : les paramètres de l'eau doivent être conformes aux normes établies par les autorités et garantir que l'eau est désinfectée et que ses propriétés désinfectantes permettent d'éliminer l'ensemble des agents pathogènes susceptibles de s'y trouver. Le bassin intérieur du CNAB est doté du système Freepool, un équipement de désinfection par production de chlore avec électrolyse au sel combinée à un traitement par lumière ultraviolette (UV) qui agit sur un spectre plus large de germes pour une sécurité totale. Le pH est régulé par une injection de CO2.

pour le bassin couvert, des lampes à UV ont été installées dans les conduits de ventilation afin de désinfecter l'air recyclé. Passage des personnes / contrôle automatique des accès : des systèmes de contrôle automatique des entrées et sorties ont été installés afin de connaître à tout moment le nombre de personnes se trouvant dans la piscine.

des systèmes de contrôle automatique des entrées et sorties ont été installés afin de connaître à tout moment le nombre de personnes se trouvant dans la piscine. Hygiène du public : des arches de douche avec minuterie sont installées afin que tous les baigneurs se lavent avant d'entrer dans l'eau.

des arches de douche avec minuterie sont installées afin que tous les baigneurs se lavent avant d'entrer dans l'eau. Connectivité / Internet des Objets : Fluidra Connect permet de recueillir en continu des données sur les paramètres de la qualité de l'eau – sa température, son pH, son niveau de chlore libre – et de les charger directement sur le cloud, ce qui permet une gestion de la maintenance en temps réel et un partage des données en direct avec les usagers par le biais des écrans disposés dans le CNAB, afin de garantir leur tranquillité d'esprit.

Fluidra Connect permet de recueillir en continu des données sur les paramètres de la qualité de l'eau – sa température, son pH, son niveau de chlore libre – et de les charger directement sur le cloud, ce qui permet une gestion de la maintenance en temps réel et un partage des données en direct avec les usagers par le biais des écrans disposés dans le CNAB, afin de garantir leur tranquillité d'esprit. Nettoyage des pourtours des bassins : équipement portable pour désinfecter l'ensemble des éléments se trouvant aux abords des piscines (surfaces comme accessoires) à l'aide du produit spécialisé Surfosan.

« Pour le CNAB, le projet 'Perfect COVID FREE Pool' est l'occasion de montrer que nous nous positionnons à l'avant-garde des recommandations. Toutes ces mesures mises en œuvre de façon structurée permettront aux membres de notre club de profiter pleinement de nos installations cet été. Nous prévoyons la réouverture le 22 juin. Nos piscines serviront peut-être d'exemple à de nombreuses autres piscines dans le monde », a indiqué Julián García González, président du CNAB.

