Fluidra stellt einzigartiges Projekt vor, das alle empfohlenen Maßnahmen gegen COVID-19 in einem Schwimmbad vereint

„Zusätzlich zu den üblichen Maßnahmen für ein sicheres Schwimmbad, wie korrekte Wasserbehandlung, Einhaltung des Mindestabstands und Durchführung geeigneter Hygienemaßnahmen, zeigen wir bei CNAB zusätzliche Elemente, die sich in jedem Schwimmbad umsetzen lassen. Hierzu zählen automatische Einlasskontrolle, Duschtunnel, Geräte zur Desinfektion der Schwimmbadumgebung und Desinfektion der Innenluft", erklärt David Tapias, Director R&D EMEA bei Fluidra.

Die im CNAB umgesetzten Maßnahmen betreffen folgende Bereiche:

Wasserqualität: die Wasserparameter müssen innerhalb der von den Behörden festgelegten Grenzwerte liegen und es muss sichergestellt sein, dass das Wasser desinfiziert wird und ausreichend Desinfektionswirkung besitzt, um alle Pathogene zu eliminieren, die möglicherweise ins Wasser gelangen. Das Hallenbad des CNAB verfügt über das Freepool-System, ein chlorerzeugendes Desinfektionssystem mit Salzelektrolyse, kombiniert mit UV-Lichtbehandlung, die für die Gesamtsicherheit auf ein breiteres Keimspektrum wirkt. Der pH-Wert wird mit CO2 reguliert.

Luftqualität: im Hallenbad wurden UV-Lampen in den Lüftungskanälen installiert, die die Umluft desinfizieren.

Personenverkehr/automatische Zugangskontrolle: es wurden automatische Einlass- und Ausgangskontrollen eingebaut, sodass die Anzahl der im Pool befindlichen Personen jederzeit bekannt ist.

Hygiene der Schwimmbadbesucher: Installation zeitgesteuerter Duschbögen zur Reinigung aller Badegäste, bevor sie das Wasser betreten.

Konnektivität/Internet der Dinge: Fluidra Connect ermöglicht die kontinuierliche Erfassung der Wasserqualitätsparameter – Temperatur, pH-Wert, Konzentration an freiem Chlor – und das direkte Hochladen dieser Daten in die Cloud. Dies ermöglicht ein Wartungsmanagement in Echtzeit und die Live-Anzeige der Werte auf Bildschirmen, sodass Besucher des CNAB die Pools unbesorgt nutzen können.

Reinigung der Schwimmbadumgebung: tragbare Ausrüstung zur Desinfektion der gesamten Schwimmbadumgebung (Oberflächen und Zubehör) mit dem Spezialprodukt Surfosan.

Für den CNAB bietet das Projekt „The Perfect COVID-FREE Pool" die Gelegenheit, zu zeigen, dass wir ganz vorne mit dabei sind. Alle diese Maßnahmen werden in organisierter Weise umgesetzt, sodass unsere Club-Mitglieder unsere Einrichtungen diesen Sommer wieder in vollen Zügen genießen können. Wir planen, am 22. Juni zu öffnen. Unsere Schwimmbäder können vielleicht als Beispiel für viele andere Schwimmbäder weltweit dienen", meint Julián García González, Vorsitzender des CNAB.

