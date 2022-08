Flutterwave augmente ses effectifs de 200 personnes et annonce une nouvelle directrice des ressources humaines et de la culture

SAN FRANCISCO, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Flutterwave, le leader africain de la technologie des paiements, a terminé le processus de recrutement de son programme inaugural de formation des diplômés, en embauchant 200 stagiaires, ce qui représente une augmentation de 38 % de ses effectifs. Ce programme rémunéré vise à former de jeunes Nigérians en leur permettant d'acquérir des compétences techniques et générales, en les exposant aux solutions et aux produits de l'entreprise et en leur donnant une expérience de travail dans une organisation mondiale. Ce programme est le premier projet de la nouvelle directrice des ressources humaines et de la culture depuis son arrivée chez Flutterwave.

Flutterwave Increases Staff Size by 200, Announces New Chief People and Culture Officer Flutterwave Increases Staff Size by 200, Announces New Chief People and Culture Officer

Mansi Babyloni, la nouvelle directrice des ressources humaines et de la culture était auparavant la directrice mondiale de la stratégie des ressources humaines et des projets spéciaux de Flutterwave en 2020, avant de partir dans le cadre d'une opportunité chez PwC à Londres, au Royaume-Uni, pour s'occuper des ressources humaines et de l'organisation. Elle rejoint Flutterwave en tant que directrice des ressources humaines et se concentrera sur l'investissement dans les personnes, la culture et les processus pour stimuler la croissance de l'organisation.

Flutterwave a ouvert le portail de candidature le 1er juillet 2022 pour permettre aux jeunes diplômés de tout le Nigéria de postuler à divers postes au sein de l'entreprise. Le portail a été fermé le 15 juillet, avec 11 000 candidatures et 200 candidats retenus dans le programme après un processus de recrutement rigoureux. Les candidats ont reçu leur offre le 5 août, et leur intégration de deux semaines commence immédiatement.

Le programme vise à soutenir les jeunes talents au Nigéria qui, à leur tour, répondront au besoin croissant de talents de Flutterwave, qui s'efforce d'atteindre ses objectifs de croissance et d'expansion. Flutterwave soutient actuellement plus de 1 000 000 d'entreprises et a besoin d'un flux constant de nouveaux talents pour soutenir sa croissance continue.

Mansi Babyloni, directrice des ressources humaines et de la culture, Flutterwave, a déclaré : « Je suis ravie de revenir chez Flutterwave en tant que directrice des ressources humaines. Ce poste me donne l'opportunité d'investir dans les talents, de perfectionner nos employés et de faire de nous le meilleur employeur. Ce sont des choses qui me passionnent profondément. Mon travail commence avec le Flutterwave Graduate Trainee Program, qui est un projet passionnant de l'équipe Talent et Culture depuis longtemps et nous sommes ravis qu'il soit maintenant une réalité. Le programme vise à enseigner à nos stagiaires diplômés des compétences hautement transférables par le biais d'une méthodologie de formation sur le tas, des compétences qui les prépareront à réussir tout au long de leur carrière. Flutterwave est ce qu'elle est grâce au talent, à la passion et à l'innovation d'une équipe motivée. Nous pensons qu'aider la prochaine génération de jeunes talents à réaliser leur potentiel est la façon la plus importante de redonner à la communauté. Ce programme est d'une importance capitale pour soutenir nos besoins de croissance stratégique, alors que nous continuons à nous développer sur les marchés et dans les zones géographiques. En tant qu'entreprise mondiale, nous avons hâte de voir comment ce programme peut se développer dans d'autres pays. »

Olugbenga GB Agboola, fondateur et PDG de Flutterwave, a déclaré : « Le programme de stagiaires diplômés est un élément clé de nos efforts continus pour soutenir les jeunes talents et les aider à démarrer leur carrière. Au fil des ans, nous avons réfléchi à l'élaboration d'un programme qui servirait de pipeline pour les talents depuis l'université jusqu'au marché du travail. Nous sommes heureux que Mansi et toute l'équipe Talent et Culture de Flutterwave aient fait de ce projet une réalité. Grâce à ce projet, 200 personnes auront l'occasion de percer dans leur carrière et de s'engager sur la voie de la réalisation de leurs rêves. Nous sommes ravis que Mansi soit de retour et qu'elle lance des projets percutants dès son premier mois avec nous. »

À propos de Flutterwave

Flutterwave est une entreprise de technologie de paiement qui permet aux entreprises du monde entier d'étendre leurs activités en Afrique et dans d'autres marchés émergents grâce à une plateforme qui permet les transactions transfrontalières via une seule API. À ce jour, Flutterwave a traité plus de 200 millions de transactions pour une valeur de plus de 16 milliards de dollars US et dessert plus de 1 000 000 d'entreprises, dont Uber, Flywire, Booking.com , etc. L'avantage clé de la société est le traitement des paiements internationaux dans 150 devises et de multiples modes de paiement, y compris les cartes locales et internationales, les portefeuilles mobiles, les transferts bancaires, Barter par Flutterwave, etc. Flutterwave dispose d'une infrastructure dans plus de 34 pays africains, dont le Nigéria, l'Ouganda, le Kenya et l'Afrique du Sud. Pour en savoir plus sur le parcours de Flutterwave, rendez-vous sur le site www.flutterwave.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1876272/Flutterwave_Team.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1876273/Mansi.jpg

SOURCE Flutterwave