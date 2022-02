Flutterwave conclut un financement de série D de 250 M$, la valorisation de la société s'élève à plus de 3 G$

Avec cet investissement, Flutterwave devient la start-up africaine à la plus haute valorisation. Le financement représente non seulement une validation du talent, de l'innovation et de la jeunesse inspirante de l'Afrique, mais aussi une grande marque de confiance envers la croissance du paysage africain des affaires, de l'innovation et de la technologie.

Parmi les nouveaux bailleurs de fonds de Flutterwave figurent certains des investisseurs les plus respectés au monde. Le groupe, mené par B Capital Group, compte notamment la participation d'Alta Park Capital, de Whale Rock Capital et de Lux Capital. Plusieurs investisseurs existants ayant participé aux rondes précédentes ont également pris part à ce financement, y compris Glynn Capital, Avenir Growth, Tiger Global, Green Visor Capital et Salesforce Ventures. Les nouveaux fonds aideront Flutterwave à mettre en œuvre son plan d'expansion ambitieux visant, d'une part, à accélérer l'acquisition de clients sur les marchés existants et à stimuler la croissance grâce aux fusions-acquisitions et, d'autre part, à mettre au point des produits complémentaires tout en stimulant l'innovation en matière de développement de produits et de services. La Société communiquera des détails supplémentaires lors de l'événement Flutterwave 3.0. L'événement virtuel est prévu le 18 février 2022 et les membres du public peuvent confirmer leur présence ici .

Depuis sa création en 2016, Flutterwave s'est donné pour mission de créer des possibilités infinies pour les clients et les entreprises, tant en Afrique que dans les marchés émergents. Le financement de série D fait suite à cinq années de réussite, au cours desquelles Flutterwave a traité dans 34 pays d'Afrique plus de 200 millions de transactions dont la valeur s'élève à plus de 16 milliards de dollars. La levée de fonds suit également une année de croissance rapide pour la marque, qui sert maintenant plus de 900 000 entreprises à travers le monde.

En 2021, Flutterwave a lancé une gamme de nouveaux produits, notamment Flutterwave Market , qui permet aux commerçants de vendre leurs produits sur un marché en ligne. Plus récemment, la société a lancé Send , un service de transfert de fonds qui permet aux clients d'envoyer de l'argent en toute simplicité à destination et en provenance de l'Afrique. En outre, Flutterwave a établi des partenariats avec des entreprises mondiales et panafricaines de technologie et de télécommunications, telles que PayPal, MTN et Airtel Africa, en vue de favoriser l'inclusion financière sur le continent et de créer des possibilités infinies pour les clients. De plus, l'entreprise permet à ces derniers de créer des applications de paiement personnalisables grâce à ses API

Olugbenga « GB » Agboola, fondateur et PDG de Flutterwave, a déclaré : « Notre histoire se caractérise par la résilience et un travail acharné. Jusqu'à présent, notre croissance était attribuable au soutien de nos clients, de nos partenaires, des banques, du public, des organismes de réglementation et, surtout, de nos employés. Sous la direction du Dr Godwin Emefiele, la Banque centrale du Nigeria a défini une vision pour un système de paiement transformationnel au Nigeria, a fourni le cadre de l'innovation dans ce domaine et a continué de créer des règlements qui nous ont permis de croître et de prospérer. Nous sommes reconnaissants envers elle, et tenons à remercier les banques centrales de tous les pays où nous exerçons nos activités. Nous avons entrepris de construire une plateforme qui simplifie les paiements pour tous et aujourd'hui, nos solutions sont utilisées à travers le monde pour relier les Africains au monde et le monde aux Africains. Nous sommes ravis que les investisseurs croient en nous et en notre histoire et qu'ils consacrent des ressources pour affirmer cette conviction. Ce dernier financement reflète la confiance que certains des plus importants investisseurs mondiaux accordent à notre modèle d'affaires, à notre équipe et au marché des technologies de l'Afrique. Les fonds nous apporteront le soutien dont nous avons tant besoin pour mettre en œuvre nos plans visant à offrir la meilleure expérience possible aux commerçants et aux clients du monde entier. »

Matt Levinson, associé chez B Capital, a affirmé : « Chez B Capital, nous cherchons à soutenir les entreprises générationnelles dont la plateforme présente un vaste potentiel. En tant que principal fournisseur d'infrastructures de paiement en Afrique, Flutterwave a une occasion unique de devenir une telle entreprise. Outre son émergence en tant que chef de file du traitement des paiements d'entreprise au sein du continent, Flutterwave innove à vive allure et lance de nouvelles solutions fintech destinées aux grandes entreprises, aux PME et aux consommateurs. C'est un plaisir de soutenir cette équipe de classe mondiale depuis 2017 et je suis très enthousiaste que B Capital mène ce financement de série D. À long terme, Flutterwave pourrait devenir l'une des entreprises fintech les plus importantes au monde, permettant à des centaines de milliers de commerçants d'effectuer des transactions en ligne et de connecter l'Afrique à l'économie mondiale. »

David Glynn, associé directeur de Glynn Capital, a indiqué : « Selon nous, la numérisation des paiements à l'échelle mondiale compte parmi les tendances les plus importantes du domaine des technologies. Étant donné que nous investissons dans Flutterwave depuis 2017, nous avons été les premiers à voir l'entreprise s'établir comme une société de paiement de premier plan en Afrique qui favorise l'adoption d'expériences de paiement numériques transparentes destinées aux commerçants et aux consommateurs. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir l'entreprise alors qu'elle saisit les occasions de croissance importantes qui se présenteront dans les années à venir. » Avec cette dernière ronde de financement, Flutterwave a vu sa valeur plus que tripler depuis son dernier cycle de financement en mars dernier, à la suite duquel l'entreprise était devenue l'une des licornes d'Afrique ayant la croissance la plus rapide.

À propos de Flutterwave

Flutterwave est une société de technologie de premier plan qui permet aux entreprises du monde entier à développer leurs activités en Afrique et dans d'autres marchés émergents, grâce à une plateforme qui permet des transactions transfrontalières via une API unique. À ce jour, Flutterwave a traité plus de 200 millions de transactions pour une valeur de plus de 16 milliards de dollars US et dessert plus de 900 000 entreprises, dont des clients comme Uber, Flywire, Booking.com, etc. L'avantage clé de la société est le traitement des paiements internationaux dans 150 devises et de multiples modes de paiement, y compris les cartes locales et internationales, les portefeuilles mobiles, les transferts bancaires, Barter par Flutterwave, etc.Flutterwave dispose d'une infrastructure dans plus de 34 pays africains, dont le Nigeria, l'Ouganda, le Kenya et l'Afrique du Sud. Pour en savoir plus sur le parcours de Flutterwave, rendez-vous sur le site : www.flutterwave.com

À propos de B Capital Group

Fondée en 2015, B Capital Group est une société d'investissement internationale qui intervient dans différentes phases. Investissant dans des entreprises qui transforment de grandes industries traditionnelles au-delà des frontières et des régions, B Capital s'appuie sur une équipe internationale d'experts chevronnés, ainsi que sur son partenariat stratégique avec BCG. La société aide les fondateurs à surmonter les défis commerciaux, à lever des capitaux et à attirer des dirigeants talentueux à chaque étape du cycle de démarrage. B Capital investit dans des domaines tels que les logiciels d'entreprise, les soins de santé, les services financiers, l'habilitation des consommateurs, ainsi que les entreprises industrielles et de transport. Le portefeuille de B Capital compte des entreprises mondiales de premier plan comme Atomwise, Carro, Dailyhunt, Datarobot, Evidation Health, Icertis, Innovaccer, Ninja Van, Tuhu et Yalo. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bcapgroup.com

