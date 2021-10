Flutterwave maakt nieuwe betalingscorridors voor Europa-Afrika mogelijk via Stellar

"Het is duurder om geld te verzenden naar Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara dan naar elke andere regio ter wereld ", aldus Olugbenga Agboola, CEO van Flutterwave. "Met onze nieuwe betalingskanalen op Stellar kunnen we het Flutterwave-netwerk verder uitbreiden, zodat we alle belangrijke, kosteneffectieve diensten voor overboekingen aan Afrikaanse ondernemers kunnen aanbieden."

Het verbinden van op Stellar gebaseerde bedrijven zoals Flutterwave en TEMPO, dat ook een aanzienlijke, complementaire gebruikersbasis in Afrika heeft, zorgt voor een efficiënte en betaalbare Pan-Afrikaanse betalingsinfrastructuur, die de missie van de Stellar Development Foundation ondersteunt om een eerlijke toegang tot het mondiale financiële systeem te creëren. Met deze betalingsrails bewijst Stellar zichzelf als een volwassen, levensvatbaar digitaal alternatief voor van oudsher tijdrovende en dure methoden voor het verzenden van overboekingen.

Volgens Suren Ayriyan, CEO van TEMPO: "Zijn we enthousiast om samen te werken met Flutterwave om ons dienstenecosysteem in Afrika uit te breiden met Stellar rails. Klanten in heel Europa kunnen sneller en goedkoper geld verzenden om hun gezinnen te helpen en in Afrika zaken te doen. Ze storten geld direct op hun lokale bankrekening. We hopen te blijven samenwerken met Stellar-ankers om onze valutacorridors en het aanbod exponentieel te verhogen, waardoor we goedkope, veilige en snelle wereldwijde overboekingen aanbieden aan alle TEMPO-klanten, zowel bestaande als nieuwe."

"Deze samenwerking vormt een nieuwe stap in onze inspanningen om de kracht van technologie te gebruiken om financiële diensten inclusiever en betaalbaar te maken voor mensen overal ter wereld die onvoldoende toegang hebben tot bankdiensten", aldus Denelle Dixon, CEO en uitvoerend directeur van de Stellar Development Foundation. "Flutterwave doet belangrijk werk in een regio die historisch onderbediend is en SDF zet zich in om hen te helpen bij het creëren van een tastbare impact op financiële toegang en integratie op het Afrikaanse continent en daarbuiten."

Over Flutterwave

Flutterwave is een bedrijf actief in wereldwijde betalingstechnologie dat bedrijven over de hele wereld helpt om hun activiteiten in Afrika en andere opkomende markten uit te breiden door middel van een platform dat grensoverschrijdende transacties via een API mogelijk maakt. Flutterwave heeft tot op heden meer dan 140 miljoen transacties ter waarde van $ 9 miljard verwerkt, en bedient meer dan 290.000 bedrijven, waaronder klanten als Uber, Flywire, Booking.com en Facebook. Het belangrijkste voordeel van het bedrijf is het verwerken van internationale betalingen in 150 valuta's en verschillende betalingsmiddelen, waaronder lokale en internationale kaarten, mobiele portefeuilles, bankoverboekingen en Barter van Flutterwave. Flutterwave heeft een infrastructuurbereik in meer dan 33 Afrikaanse landen, waaronder Nigeria, Rwanda, Oeganda, Kenia en Zuid-Afrika. Voor meer informatie over de reis van Flutterwave kunt u terecht op www.flutterwave.com.

Over Stellar

Stellar is een decentraal, snel, schaalbaar en uniek duurzaam netwerk voor financiële producten en diensten. Het is zowel een transactiesysteem voor verschillende valuta's als een platform voor de uitgifte van digitale activa, ontworpen om de financiële infrastructuur van de wereld te verbinden. Financiële instellingen geven wereldwijd activa uit en vereffenen betalingen op het Stellar-netwerk, dat is uitgegroeid tot meer dan 5 miljoen rekeningen.

Over de Stellar Development Foundation

de Stellar Development Foundation (SDF) is een non-profitorganisatie die de ontwikkeling en groei van Stellar, een open-source-netwerk dat 's werelds financiële infrastructuur met elkaar verbindt, ondersteunt. De Stichting, die in 2014 werd opgericht, helpt bij het in stand houden van de codebasis van Stellar, ondersteunt de technische en zakelijke gemeenschappen die op het netwerk bouwen en fungeert als stem voor toezichthouders en instellingen. De stichting streeft naar een eerlijke toegang tot het wereldwijde financiële systeem door het Stellar-netwerk te gebruiken om het economische potentieel van de wereld te ontsluiten via blockchain-technologie.

Over TEMPO Payments

TEMPO Payments is een betalingsinstelling en de belangrijkste anker van de EU voor Stellar-blockchain-betalingen. Als exploitant van grensoverschrijdende transacties en betalingen levert TEMPO betalingsdiensten aan bedrijven over de hele wereld en staat het voor de volledige transparantie van alle activiteiten, de onveranderlijkheid van gegevens, hoge transactiesnelheden en zeer concurrerende commissietarieven. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van een uniek betalingsecosysteem, waardoor ondernemers hun bedrijf harder kunnen laten groeien door middel van verstorende fintech-oplossingen en individuen kunnen helpen optimaal te profiteren van de volgende generatie financiële diensten. Kijk voor meer informatie op https://payments.tempo.eu.com/whitelabel.

