Flutterwave met en place de nouveaux couloirs de paiement Europe-Afrique via Stellar

L'ouverture de ces nouveaux couloirs profitera grandement aux entreprises qui s'efforcent de mettre en place des services de transfert de fonds plus efficaces et plus rentables, contribuant ainsi à une infrastructure de paiements numériques panafricaine plus solide et plus inclusive. Flutterwave prévoit d'étendre les capacités basées sur Stellar à d'autres pays africains, car l'entreprise continue d'augmenter le nombre de devises qu'elle prend en charge.

« Il est plus coûteux d'envoyer de l'argent en Afrique subsaharienne que dans toute autre région du monde », a déclaré Olugbenga Agboola, PDG de Flutterwave. « Nos nouveaux couloirs de paiement sur Stellar nous permettront de poursuivre l'expansion du réseau Flutterwave afin d'offrir des services de transfert d'argent rentables et indispensables aux chefs d'entreprise africains. »

La connexion d'entreprises basées sur Stellar telles que Flutterwave et TEMPO, qui dispose également d'une base d'utilisateurs importante et complémentaire en Afrique, crée une infrastructure de paiement panafricaine efficace et abordable, soutenant la mission de la Stellar Development Foundation, qui consiste à créer un accès équitable au système financier mondial. Avec ces rails de paiement en place, Stellar continue de s'imposer comme une alternative numérique mature et viable aux méthodes traditionnellement longues et coûteuses d'envoi de fonds.

Selon le PDG de TEMPO, Suren Ayriyan, « nous sommes ravis de nous associer à Flutterwave pour étendre notre écosystème de services en Afrique grâce aux rails Stellar. Les clients de toute l'Europe pourront envoyer des fonds plus rapidement et à moindre coût pour soutenir leurs familles et faire des affaires en Afrique, en déposant les fonds directement sur leur compte bancaire local. Nous espérons continuer à travailler avec Stellar pour proposant de manière exponentielle nos couloirs de devises et nos offres, en fournissant des transferts d'argent mondiaux bon marché, sûrs et rapides à tous les clients de TEMPO, existants et nouveaux. »

« Ce partenariat marque une nouvelle étape dans nos efforts pour exploiter la puissance de la technologie afin de rendre les services financiers plus inclusifs et plus abordables pour les personnes sous-bancarisées dans le monde entier » a déclaré Denelle Dixon, PDG et directrice exécutive de la Stellar Development Foundation. « Flutterwave fait un travail important dans une région qui a été historiquement mal desservie, et le SDF s'engage à les aider à créer un impact tangible sur l'accès et l'inclusion financière à travers le continent africain et au-delà. »

À propos de Flutterwave

Flutterwave est une entreprise mondiale de technologie des paiements qui aide les entreprises du monde entier à étendre leurs activités en Afrique et sur d'autres marchés émergents grâce à une plate-forme qui permet les transactions transfrontalières via une API unique. Flutterwave a traité plus de 140 millions de transactions d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars US à ce jour et sert plus de 290 000 entreprises, dont des clients comme Uber, Flywire, Booking.com et Facebook. Le principal avantage de la société est le traitement des paiements internationaux dans 150 devises et les multiples modes de paiement, notamment les cartes locales et internationales, les portefeuilles mobiles, les virements bancaires et Barter by Flutterwave. L'infrastructure de Flutterwave est présente dans plus de 33 pays africains, dont le Nigeria, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et l'Afrique du Sud. Pour plus d'informations sur le parcours de Flutterwave, veuillez consulter le site suivant www.flutterwave.com.

À propos de Stellar

Stellar est un réseau décentralisé, rapide, évolutif et unique en son genre pour les produits et services financiers. Il s'agit à la fois d'un système de transactions interdevises et d'une plate-forme d'émission d'actifs numériques, conçue pour relier l'infrastructure financière mondiale. Les institutions financières du monde entier émettent des actifs et règlent des paiements sur le réseau Stellar, qui compte aujourd'hui plus de 5 millions de comptes.

À propos de la Fondation pour le développement stellaire

La Stellar Development Foundation (SDF) est une organisation à but non lucratif qui soutient le développement et la croissance de Stellar, un réseau open-source qui relie l'infrastructure financière mondiale. Fondée en 2014, la Fondation aide à maintenir la base de code de Stellar, soutient les communautés techniques et commerciales qui s'appuient sur le réseau, et sert de porte-parole aux régulateurs et aux institutions. La Fondation cherche à créer un accès équitable au système financier mondial, en utilisant le réseau Stellar pour débloquer le potentiel économique du monde grâce à la technologie des chaînes d'approvisionnement.

À propos des paiements TEMPO

TEMPO Payments est un établissement de paiement et le principal point d'ancrage européen des paiements par blockchain Stellar. En tant qu'opérateur de transactions et de règlements transfrontaliers, TEMPO fournit des services de paiement aux entreprises du monde entier et se distingue par la transparence totale de toutes les opérations, l'immuabilité des enregistrements, la rapidité des transactions et des taux de commission très compétitifs. La mission de l'entreprise est de construire un écosystème de paiement unique, permettant aux entrepreneurs de faire passer leur entreprise au niveau supérieur de croissance, en adoptant des solutions fintech disruptives et en aidant les particuliers à bénéficier pleinement des services financiers de nouvelle génération. Pour plus d'informations, visitez www.medigenvac.com.

