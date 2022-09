Flutterwave obtient une licence de commutation et de traitement, la plus haute licence de traitement des paiements au Nigeria

LAGOS, Nigeria, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Flutterwave, la principale société de technologie des paiements en Afrique, s'est vu accorder une licence de commutation et de traitement (Switching and Processing License) par la Banque centrale du Nigeria (CBN) - largement considérée comme la licence de traitement des paiements la plus précieuse de la CBN. Cette licence permet à Flutterwave d'offrir à ses clients des services de commutation de transactions et de traitement de cartes. D'autres services comprennent l'acquisition non bancaire, l'agence bancaire et les services de passerelle de paiement.

La licence de commutation et de traitement permet à Flutterwave d'activer des transactions entre banques, fintechs et autres institutions financières. La société est également en mesure de traiter des transactions par carte, de participer à des services bancaires d'agence et d'offrir divers services de paiement sans intermédiaire. Avant cette licence, Flutterwave fonctionnait avec ses licences de fournisseur de services de solutions de paiement (PSSP) et d'opérateur de transfert de fonds international (IMTO).

Olugbenga GB Agboola, PDG et fondateur, a déclaré : « C'est une grande nouvelle pour nos clients, partenaires, investisseurs et autres parties prenantes. Il s'agit d'une étape importante dans notre histoire de croissance. La construction d'un écosystème de paiements florissant au Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, est conforme à notre objectif de développer une infrastructure de paiement sécurisée et de classe mondiale pour les commerçants et les fournisseurs de services de paiement mondiaux à travers le continent. »

Commentant la nouvelle, Oluwabankole Falade, responsable des affaires réglementaires et gouvernementales de Flutterwave, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu cette licence après avoir rempli toutes les exigences réglementaires. Le processus de demande était très rigoureux et comprenait un examen détaillé de nos opérations en tant qu'entreprise. En tant que commutateur, nous avons plus de responsabilités et nous continuerons à travailler avec les régulateurs pour nous assurer que nous répondons et dépassons leurs attentes. »

Réagissant à la nouvelle, Onyedikachim Nwankwo, responsable du marketing produit, a déclaré : « La licence nous permettra d'offrir plus de services et d'explorer plus de cas d'utilisation de paiement pour notre écosystème. Avec cette licence, nous pouvons offrir plus de valeur à nos clients tout en prenant davantage le contrôle de notre chaîne de valeur afin de permettre une expérience de paiement améliorée pour nos clients entreprises, moyennes entreprises et détaillants. »

Le processus de demande et d'examen par la CBN a été un processus dur et rigoureux qui a examiné chaque aspect de l'activité de Flutterwave, y compris la situation financière de la société.

Flutterwave est une entreprise agricaine leader entechnologie de paiement qui permet aux entreprises du monde entier d'étendre leurs activités en Afrique et dans d'autres marchés émergents grâce à une plateforme qui permet les transactions transfrontalières via une seule API. À ce jour, Flutterwave a traité plus de 200 millions de transactions pour une valeur de plus de 16 milliards de dollars US et dessert plus de 1 000 000 entreprises, dont des clients comme Uber, Flywire, Booking.com, etc. L'avantage clé de la société est le traitement des paiements internationaux dans 150 devises et de multiples modes de paiement, y compris les cartes locales et internationales, les portefeuilles mobiles, les transferts bancaires, Barter par Flutterwave, etc.Flutterwave dispose d'une infrastructure dans plus de 34 pays africains, dont le Nigeria, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, etc. Pour plus d'informations sur le parcours de Flutterwave, veuillez consulter le site : www.flutterwave.com .

