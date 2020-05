Fluxergy annonce 30 millions de dollars pour augmenter la capacité de fabrication de son système de test de diagnostic au point de service d'une heure en réponse au COVID-19

Le système Fluxergy, qui utilise une technologie de pointe en matière de PCR et de microfluidique, a montré qu'il permettait d'identifier avec précision le virus du SRAS-CoV-2 en une heure dans le cadre d'études menées par la société et par des médecins-chercheurs de l'université de Californie à San Diego. Fluxergy a entamé des études de validation supplémentaires dans d'autres systèmes de santé de premier plan au niveau mondial et prévoit de continuer à mettre sa plate-forme d'essai à la disposition des partenaires appropriés en tant que système à usage exclusif de la recherche (RUO) pendant l'urgence actuelle en matière de santé publique.

"Nous prévoyons que notre investissement important pour renforcer notre capacité de fabrication permettra à Fluxergy de fournir jusqu'à un million de tests par mois d'ici la fin de 2020, ce qui reflète notre confiance dans notre technologie en tant que solution innovante aux pénuries de tests COVID-19", a déclaré le Dr Ali Tinazli, directeur commercial de Fluxergy.

Fluxergy a récemment déposé une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine afin de permettre aux sites médicaux disposant de laboratoires complexes certifiés CLIA de commencer à utiliser le système de test à grande vitesse de l'entreprise pour le COVID-19 conformément à la portée de l'autorisation de la FDA.

À propos de Fluxergy

Fluxergy, lancée en 2013 avec le soutien financier de l'investisseur principal et co-fondateur de Kingston Technology, John Tu, vise à fournir une plateforme portable et facile à utiliser de l'échantillon à la réponse au PS qui permet aux cliniciens de réaliser de manière rentable une large gamme de tests de diagnostic in vitro multiplex et multimodaux (différents types de tests à la fois, jusqu'à 30 cibles). Visitez le site fluxergy.com pour plus d'informations.

