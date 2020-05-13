Fluxergy объявляет о выделении 30 млн. долларов сша на расширение производственных мощностей системы диагностического тестирования в точке наблюдения в течение часа в ответ на COVID-19 пандемию

В исследованиях, проведенных компанией и врачами-учеными Калифорнийского университета Сан-Диего, было показано, что система Fluxergy, использующая современную технологию PCR и микрофлюидику, позволяет точно идентифицировать вирус SARS-CoV-2 за один час. Fluxergy начала дополнительные валидационные исследования в других ведущих мировых системах здравоохранения и планирует продолжать предоставлять свою испытательную платформу в качестве системы, доступной только для использования в исследованиях (RUO), подходящим партнерам во время текущей чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

"Мы ожидаем, что наши значительные инвестиции, направленные на расширение наших производственных возможностей, позволят Fluxergy проводить до миллиона тестов в месяц к концу 2020 года, что отражает нашу уверенность в нашей технологии как инновационном решении проблемы нехватки тестов COVID-19", - сказал доктор Али Тиназли (Ali Tinazli), коммерческий директор Fluxergy.

Fluxergy недавно подала запрос на получение разрешения на экстренное использование (EUA) в Управление США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), чтобы разрешить медицинским объектам, имеющим лаборатории высокой сложности, сертифицированные CLIA, начать использование высокоскоростной системы тестирования компании на COVID-19 в соответствии с объемом разрешения FDA.

Fluxergy

Компания Fluxergy, запущенная в 2013 году при финансовой поддержке основного инвестора и соучредителя Kingston Technology Джона Ту, стремится предоставить портативную, простую в использовании платформу POC, которая позволяет клиницистам экономически эффективно проводить широкий спектр мультиплексных и мультимодальных диагностических тестов in vitro (различные типы тестов одновременно, до 30 целей). Посетите сайт . fluxergy.com для дополнительной информации.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1167640/FluxergyAnalyzerSystem.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1167641/Fluxergy_Co_Founder_President.jpg

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: Доктор Али Тиназли, [email protected] +1 (310) 467-1112

SOURCE Fluxergy