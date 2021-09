FLYR Labs obtém 150 milhões de dólares em financiamento da Série C liderado pela WestCap

"Muitas empresas líderes em viagens confiaram em previsões estáticas ou manuais e em metodologias de preços que não se adaptam ao ambiente dinâmico em tempo real de hoje, gerando ineficiências e oportunidades perdidas", disse Laurence Tosi, fundador da WestCap. "Como investidores e operadores do setor de viagens de longa data, continuamos impressionados com a visão do fundador da FLYR, Alex Mans, e de sua equipe, por fazerem parceria com líderes globais de viagens e empresas de transportes para lhes oferecer o controle e os dados informados que necessitam para otimizar seus negócios. A FLYR executou essa visão desenvolvendo análises de dados exclusivas em tempo real criadas com engenharia, excelência de produtos e inovação, que produz ferramentas intuitivas de apresentação de dados e decisão. As tecnologias e produtos da FLYR não só impulsionaram o rápido crescimento da FLYR, mas também produziram benefícios em escala mensuráveis para os clientes do setor da FLYR e, por sua vez, para os milhões de viajantes que eles atendem todos os dias. Esse é apenas o começo para a equipe da FLYR, e a WestCap tem orgulho de unir a ela em sua jornada inspiradora para transformar o setor de viagens em benefício de todas suas partes interessadas."

Os sistemas legados atuais não oferecem os dados e a automação necessários para se adaptar aos desafios modernos que os líderes do setor de transportes enfrentam. A abordagem da FLYR utiliza IA avançada que captura e analisa contextualmente grandes quantidades de dados, permitindo que as companhias aéreas prevejam a demanda com mais precisão e definam automaticamente tarifas que otimizem o faturamento. O Revenue Operating System da FLYR demonstrou oferecer um aumento geral de 7% no faturamento, ao mesmo tempo que reduziu os erros de previsão em até dez vezes, em comparação com os sistemas legados. Até o final desse ano, a FLYR administrará mais de 14 bilhões de dólares em faturamento para suas dezenas de companhias aéreas clientes.

"Nos últimos 18 meses, a enorme flutuação em todas as redes aéreas validou a necessidade de soluções em tempo real modernas e alimentadas por IA", disse Alex Mans, CEO e fundador da FLYR Labs. "Esse financiamento garantirá que continuemos a escalar e fornecer tecnologias avançadas e intuitivas que atendam às necessidades dinâmicas de nossos clientes de transportes."

A FLYR Labs atraiu talentos experientes de empresas como PROS, American Airlines, General Electric, IBM e Southwest Airlines para as principais funções relacionadas a produtos e operações. Recentemente, a FLYR adquiriu a Faredirect e a xCheck, um sistema de otimização de faturamento complementar alimentado por IA e uma tecnologia de rastreamento e marketing de passagens aéreas, respectivamente, para desenvolver ainda mais os recursos solicitados por sua base de clientes. Com novos escritórios em Los Angeles, Dallas e Amsterdã, a FLYR prevê o crescimento de sua mão de obra para mais de 200 funcionários até o final do ano. Embora o foco principal da FLYR seja satisfazer as necessidades das companhias aéreas, a empresa está estendendo sua tecnologia a outros setores de viagens e transportes por meio de várias parcerias estratégicas nos segmentos de aluguel de carros, eventos, cargas, ferrovias e muito mais.

Sobre a FLYR Labs

A FLYR Labs, pioneira do Revenue Operating System™, se dedica à aplicação incessante de tecnologias avançadas e intuitivas que ajudam os líderes do setor de transportes a aproveitar ao máximo seu potencial. Sua solução de software baseada em nuvem utiliza tecnologias de aprendizado profundo, uma forma de IA de última geração, para oferecer previsões extremamente precisas e dados acionáveis dentro de uma interface de usuário abrangente. Com a FLYR, as empresas de viagens e transportes podem melhorar exponencialmente o desempenho do faturamento, unificar decisões entre todas as equipes comerciais e criar uma experiência mais eficiente para seus clientes. A FLYR está sediada em São Francisco e conta com escritórios em Los Angeles, Dallas, Cracóvia e Amsterdã. Para saber mais sobre a FLYR, acesse flyrlabs.com ou siga @flyrlabs no Twitter e no LinkedIn.

Sobre a WestCap

O WestCap Group é uma empresa de equity em crescimento fundada por Laurence A. Tosi, que, juntamente com a equipe da WestCap, fundou, capitalizou e atuou em mercados asset-light (com poucos ativos) por mais de 20 anos. Com mais de quatro bilhões de dólares em ativos sob gestão, a WestCap já fez investimentos notáveis em empresas de tecnologia como Airbnb, StubHub, iPreo, Skillz, Sonder, Addepar, Hopper, iCapital e Bolt. Para mais informações sobre a WestCap, acesse www.WestCap.com.

Sobre a Silver Lake Waterman

A Silver Lake Waterman faz parte da Silver Lake, líder global em investimentos tecnológicos com mais de 88 bilhões de dólares em ativos combinados sob gestão e capital comprometido e uma equipe de profissionais localizados na América do Norte, Europa e Ásia. A Silver Lake Waterman se concentra em oferecer capital de crescimento flexível a empresas em crescimento de estágio posterior nos setores de tecnologia e possibilitados por tecnologia. Para mais informações sobre a Silver Lake Waterman e a Silver Lake, acesse www.silverlake.com.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=_feH1VhmRLk

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1586649/FLYR_Logo_Color_Logo.jpg

FONTE FLYR Labs

SOURCE FLYR Labs