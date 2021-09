FLYR Labs reçoit un financement de série C de 150 millions de dollars, mené par WestCap

« Un trop grand nombre d'entreprises touristiques de premier plan se sont fiées à des prévisions statiques ou manuelles et à des méthodes de tarification qui ne s'adaptent pas à l'environnement dynamique en temps réel d'aujourd'hui, ce qui rend certaines fonctions inefficaces et engendre des pertes sur le plan des occasions, a déclaré Laurence Tosi, fondateur de WestCap. En tant qu'investisseurs et exploitants de longue date dans l'industrie du voyage, nous continuons d'être impressionnés par la vision d'Alex Mans, fondateur de FLYR, et de son équipe, qui travaillent en partenariat avec des leaders mondiaux des entreprises de transport et du secteur des voyages pour leur donner le contrôle et les renseignements dont ils ont besoin pour optimiser leurs activités. FLYR a mis en œuvre cette vision en développant des analyses de données exclusives en temps réel fondées sur l'ingénierie, l'excellence des produits et l'innovation qui produisent des outils intuitifs de présentation des données et de prise de décision. Les technologies et les produits de FLYR n'ont pas seulement stimulé la croissance rapide de FLYR, ils ont aussi produit des avantages à grande échelle mesurables pour les clients de FLYR et, en retour, pour les millions de voyageurs qu'ils servent chaque jour. Ce n'est que le début pour l'équipe de FLYR, et WestCap est fière de se joindre à elle dans son parcours inspirant pour transformer l'industrie des voyages au profit de tous ses intervenants. »

Les systèmes en place actuellement ne fournissent pas les renseignements et l'automatisation nécessaires pour s'adapter aux défis modernes auxquels font face les leaders du domaine du transport. L'approche de FLYR tire parti de l'intelligence artificielle de pointe qui permet de saisir et d'analyser des quantités massives de données. Cela offre la possibilité aux compagnies aériennes de prévoir la demande avec plus de précision et d'établir automatiquement des tarifs optimaux par rapport aux revenus. Il a été démontré que le logiciel Revenue Operating System de FLYR génère une augmentation globale des revenus de 7 % tout en réduisant de 10 fois les erreurs de prévision par rapport aux systèmes en place. D'ici la fin de l'année, FLYR gérera plus de 14 milliards de dollars de revenus pour ses douzaines de clients.

« Au cours des 18 derniers mois, des fluctuations massives dans les réseaux aériens ont confirmé le besoin de solutions modernes en temps réel s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA), a déclaré Alex Mans, président-directeur général et fondateur de FLYR Labs. Ce financement nous permettra de continuer à prendre de l'expansion et à fournir une technologie avancée et intuitive qui répond aux besoins dynamiques de nos clients du secteur du transport. »

FLYR Labs a attiré des talents chevronnés de PROS, d'American Airlines, de General Electric, d'IBM et de Southwest Airlines à des postes clés liés aux produits et à l'exploitation. FLYR a récemment acquis Faredirect et xCheck, un système d'optimisation des revenus auxiliaires utilisant l'IA et une technologie de suivi et de marketing des billets d'avion, respectivement, pour répondre plus avant aux besoins de sa clientèle. Avec ses nouveaux bureaux à Los Angeles, Dallas et Amsterdam, FLYR prévoit d'augmenter son effectif à plus de 200 employés d'ici la fin de l'année. Le principal objectif de FLYR est de répondre aux besoins des compagnies aériennes. Toutefois, grâce à divers partenariats stratégiques, la société étend son offre de produits technologiques à d'autres secteurs de l'industrie des voyages et du transport, notamment à la location de voitures, aux événements, au fret, aux chemins de fer et plus encore.

À propos de FLYR Labs

FLYR Labs, la société pionnière auteur du logiciel Revenue Operating System™, se concentre sur l'application continue de technologies avancées et intuitives qui aident les leaders du secteur des transports à libérer tout leur potentiel. Sa solution logicielle basée dans le Cloud tire parti de la technologie d'apprentissage profond, une forme d'IA de pointe, pour fournir des prévisions ultra-précises et des renseignements exploitables au sein d'une interface utilisateur complète. Grâce à FLYR, les entreprises de voyage et de transport peuvent améliorer de façon exponentielle leurs revenus, unifier les décisions entre les équipes commerciales et offrir une expérience plus efficace à leurs clients. FLYR a son siège social à San Francisco et a des bureaux à Los Angeles, Dallas, Cracovie et Amsterdam. Pour en savoir plus sur FLYR, visitez le site flyrlabs.com ou suivez @flyrlabs sur Twitter et LinkedIn.

À propos de WestCap

WestCap Group est une société de capital-investissement de croissance fondée par Laurence A. Tosi qui, avec l'équipe de WestCap, a fondé, capitalisé et exploité des marchés axés sur la technologie en favorisant une approche allégée des actifs pendant plus de 20 ans. Comptant plus de 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, WestCap a fait des investissements notables dans des entreprises technologiques comme Airbnb, StubHub, iPreo, Skillz, Sonder, Addepar, Hopper, iCapital et Bolt. Pour en savoir plus sur WestCap, consultez le site www.WestCap.com.

À propos de Silver Lake Waterman

Silver Lake Waterman fait partie de Silver Lake, le leader mondial de l'investissement technologique comptant plus de 88 milliards de dollars en actifs combinés sous gestion et en capital engagé et une équipe de professionnels basée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Silver Lake Waterman vise à fournir un capital de croissance souple aux entreprises en croissance à un stade plus avancé dans les industries technologiques. Pour de plus amples renseignements sur Silver Lake Waterman et Silver Lake, veuillez consulter le site www.silverlake.com.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=_feH1VhmRLk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586649/FLYR_Logo_Color_Logo.jpg

SOURCE FLYR Labs