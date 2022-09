Flytxt CLTV AI for CX agora disponível na SAP® Store como parte do portfólio da SAP Industry Cloud

AMSTERDÃ, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Flytxt B.V. anunciou hoje que sua solução Flytxt CLTV AI for CX agora está disponível na SAP® Store e faz parte do portfólio de nuvem do setor SAP para o setor de telecomunicações.

O Flytxt CLTV AI aproveita os recursos de integração da SAP Business Technology Platform (SAP BTP) e integra-se à SAP Customer Data Platform para fornecer inteligência acionável ao cliente e ao produto com o objetivo de melhorar os fluxos de trabalho e as decisões da experiência do cliente, o que gera melhores resultados de negócios.

Flytxt CLTV AI for SAP CX

"A capitalização do valor de vida útil do cliente (CLTV) está se tornando rapidamente um fator fundamental para o sucesso dos negócios de assinaturas; no entanto, maximizar o CLTV tem sido difícil, apesar do acesso a grandes quantidades de dados do cliente e recursos de computação", disse o Dr. Vinod Vasudevan, CEO da Flytxt. "Simultaneamente, as empresas de assinaturas estão se voltando cada vez mais para modelos de negócios baseados em resultados para garantir fluxos de receita recorrentes. A solução Flytxt ajuda as empresas do ecossistema SAP a maximizar o CLTV por meio de nossa IA bem treinada e comprovada pelo mercado."

As empresas de assinatura que utilizam a SAP Customer Data Platform podem utilizar esta solução complementar da Flytxt para obter inteligência adicional do cliente na forma de insights preditivos, recomendações e as próximas melhores ações.

"A solução Flytxt CLTV AI for CX complementa nosso portfólio e permite a inteligência acionável de clientes e produtos para nossos clientes", declarou Carl Kehres, diretor da unidade de negócios do setor de telecomunicações do SAP. "Esperamos colaborar com a Flytxt para agregar o valor de nossa parceria aos clientes que desejam impulsionar um crescimento econômico e sustentável em seu setor."

A solução Flytxt CLTV AI for CX:

Aproveita os modelos de IA/AM da Flytxt treinados com trilhões de pontos de dados selecionados para obter insights precisos e mais aprofundados sobre o comportamento de uso histórico e previsto dos clientes

Prescreve recomendações e as próximas melhores ações em escala para os usuários da SAP Customer Data Platform para ajudar a otimizar o valor de cada interação do cliente em pontos de contato e jornadas

Executa análises sem código; economiza tempo na realização de análises manuais e desenvolvimento e treinamento personalizados de modelos de IA/AM

Suporta APIs que podem acessar dados de clientes, produtos e campanhas da SAP Customer Data Platform e de outras aplicações CX e, em seguida, alimenta a inteligência acionável de volta a esses sistemas

Para ajudar as empresas a se tornarem empresas inteligentes, o SAP está expandindo suas soluções verticais com um ecossistema de soluções em nuvem do setor. As soluções alavancam o SAP BTP, com tecnologias avançadas, e são interoperáveis com o pacote inteligente do SAP. A Flytxt está trabalhando com o SAP para criar ofertas que atendam aos requisitos específicos do setor de telecomunicações para oferecer aos clientes ferramentas para ajudar a alcançar resultados comerciais positivos. Saiba mais em SAP Store.

A Flytxt é uma parceira no programa SAP® PartnerEdge. As empresas que utilizam tecnologias SAP dos setores de telecomunicações, mídia, serviços financeiros, serviços públicos e viagens podem se inscrever na IA CLTV da Flytxt para obter inteligência adicional para maximizar o valor do cliente e da vida útil do produto.

Sobre a Flytxt B.V.

A Flytxt é a parceira de tecnologia que tem a confiança de mais de 80 empresas digitais em mais de 50 países, bem como dos principais fornecedores de plataformas de experiência do cliente para maximização do CLTV. Sua premiada e exclusiva IA de maximização do CLTV foi projetada utilizando dados e padrões do mundo real de mais de um bilhão de consumidores e trilhões de pontos de dados. A empresa tem um escritório corporativo em Dubai, centros de desenvolvimento global na Índia e presença no México, Holanda, Colômbia, República Tcheca, Espanha e Quênia.

O SAP, juntamente com os produtos e serviços do SAP e outros mencionados neste documento, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP SE na Alemanha e em outros países. Consulte https://www.sap.com/copyright para obter informações e avisos adicionais sobre as marcas comerciais.

