Flytxt CLTV AI for CX désormais disponible sur SAP® Store dans le cadre du portefeuille Cloud industriel de SAP

AMSTERDAM, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Flytxt B.V. a annoncé aujourd'hui que sa solution Flytxt CLTV AI for CX est désormais disponible sur SAP® Store et fait partie du portefeuille de Cloud industriel de SAP pour le secteur des télécommunications.

Flytxt CLTV AI for SAP CX

Flytxt CLTV AI exploite les capacités d'intégration de SAP Business Technology Platform (SAP BTP) et s'intègre dans SAP Customer Data Platform pour fournir des renseignements exploitables sur les clients et les produits afin d'améliorer les workflows et les décisions en matière d'expérience client, ce qui se traduit par de meilleurs résultats commerciaux.

« Capitaliser sur la valeur vie client (CLTV) devient rapidement un facteur essentiel de la réussite des entreprises d'abonnement. Cependant, il est difficile de maximiser la valeur vie client malgré l'accès à de vastes quantités de données clients et de ressources informatiques », a déclaré le Dr Vinod Vasudevan, PDG de Flytxt. « Dans le même temps, les entreprises qui proposent des abonnements se tournent de plus en plus vers des modèles commerciaux basés sur les résultats pour garantir des sources de revenus récurrentes. La solution Flytxt aide les entreprises de l'écosystème SAP à maximiser la CLTV grâce à notre IA bien entraînée et éprouvée. »

Les formules sur abonnement qui utilisent SAP Customer Data Platform peuvent utiliser cette solution complémentaire de Flytxt pour disposer de renseignements supplémentaires sur les clients sous la forme d'informations prédictives, de recommandations et d'actions recommandées.

La solution CLTV AI for CX de Flytxt complète notre portefeuille et fournit des renseignements sur les comptes et les produits exploitables pour nos clients, » a déclaré Carl Kehres, responsable de l'entité Telecommunication Industry Business Unit chez SAP. « Nous sommes impatients de collaborer avec Flytxt pour apporter la valeur de notre partenariat aux clients qui souhaitent favoriser une croissance rentable et durable dans leur secteur. »

La solution Flytxt CLTV AI for CX :

Exploite les modèles IA/ML de Flytxt entraînés à partir de billions de points de données accumulés pour calculer des informations précises et détaillées d'après l'historique et les prévisions des comportements d'utilisation des clients

Émet des recommandations et suggère les meilleurs prochains plans d'action à grande échelle pour les utilisateurs de SAP Customer Data Platform afin d'aider à optimiser la valeur de chaque interaction avec le client sur l'ensemble des canaux et parcours clients

Utilise des outils analytiques sans code, accélère les analyses manuelles, ainsi que le développement et l'entraînement de modèles IA/ML personnalisés

Prend en charge des API qui permettent d'accéder aux données sur les clients, produits et campagnes à partir de SAP Customer Data Platform et d'autres applications CX, puis renvoie des informations exploitables dans ces systèmes

Pour aider les entreprises à devenir des entreprises intelligentes, SAP étend ses solutions verticales avec un écosystème de solutions de Cloud industriel . Ces solutions reposent sur SAP BTP, avec des technologies avancées, et sont interopérables avec la suite intelligente de SAP. Flytxt collabore avec SAP pour créer des offres qui répondent aux exigences industrielles spécifiques du secteur des télécommunications, afin de fournir aux clients des outils qui les aideront à obtenir des résultats commerciaux positifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur SAP Store .

Flytxt est un partenaire du programme SAP® PartnerEdge®. Les entreprises qui utilisent les technologies SAP dans les secteurs des télécommunications, des médias, des services financiers, des services publics et des voyages peuvent s'abonner à la solution CLTV AI de Flytxt pour obtenir des renseignements supplémentaires afin de maximiser la valeur vie client et produit.

À propos de Flytxt B.V

Flytxt est le partenaire technologique de confiance de plus de 80 entreprises numériques dans plus de 50 pays, ainsi que des principaux fournisseurs de plates-formes CX pour l'optimisation de la CLTV. Son IA d'optimisation de la CLTV reconnue a été conçue et entraînée à partir d'informations et de modèles du monde réel provenant de plus d'un milliard de consommateurs et de billions de points de données. L'entreprise dispose d'un bureau à Dubaï, de centres de développement mondiaux en Inde et est présente au Mexique, aux Pays-Bas, en Colombie, en République tchèque, en Espagne et au Kenya.

