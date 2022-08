Flyway se lance dans la création d'une nouvelle catégorie de propriété de pied-à-terre, obtient 10 millions de dollars de financement de démarrage et sous forme de dette

LONDRES, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Flyway , une PropTech offrant une copropriété de résidences secondaires entièrement gérée, a réuni 10 millions de dollars en financement de démarrage et sous forme de dette auprès d'un certain nombre d'investisseurs institutionnels et providentiels. Le produit de cette ronde de financement est utilisé pour acquérir et vendre les premières propriétés de Flyway à Londres . Flyway est dirigée par des fondateurs en série ayant déjà quitté le marché, Nikos Drandakis et Sanja Ilic , respectivement ancien PDG/fondateur et directeur de l'exploitation de Beat, une application de transport par taxi que Daimler a rachetée et dont le chiffre d'affaires annuel a atteint 700 millions de dollars.

Basée à Londres et à Athènes, Flyway cible le marché international des résidences secondaires en ville, ou « pied-à-terre ». Elle modernise la copropriété, grâce à sa technologie propriétaire de planification et à la gestion professionnelle de la propriété (nettoyage, réparations, entretien). Parallèlement, elle crée une marketplace fluide pour acheter et vendre des parts de résidences secondaires en ville.

Investir dans une (ou plusieurs) maison(s) Flyway offre une alternative aux hôtels, aux locations et à l'achat coûteux d'une maison. Les voyageurs réguliers choisissent le niveau de propriété qui correspond à leur budget, à leurs besoins de séjour, à leur emplacement et à leurs préférences en matière de type de maison. Chaque maison est convertie en une LTD (société à responsabilité limitée) spécifique à la propriété avec 12 parts. Les acheteurs choisissent la part qu'ils souhaitent, par exemple, un quart de la maison leur garantit des séjours pendant un quart de l'année, et Flyway continue de vendre les parts restantes à des acheteurs sélectionnés.

Les propriétaires ont accès à tout ce qui concerne leur résidence secondaire via l'application Flyway, y compris la réservation de séjours en toute transparence, la supervision des dépenses partagées avec les autres copropriétaires, les discussions avec leur « Home Manager », et même le déverrouillage de leur maison depuis leur téléphone.

Parmi les investisseurs et prêteurs notables participant au tour de table figurent Signal ventures, Monday Capital, GroupRMC, ainsi que les investisseurs providentiels spécialisés dans les PropTech Florian Hagenbuch et Alex Chatzieleftheriou.

« C'est le moment où le modèle de copropriété de résidences secondaires s'assimile à Airbnb, permettant à ce segment immobilier de se développer de manière significative », a déclaré Drandakis, PDG de Flyway. « Flyway supprime tous les obstacles qui rendaient la copropriété de résidences secondaires difficile, comme l'agrégation de la demande, la gestion des propriétés et l'organisation. Nous rassemblons et organisons le groupe de propriétaires, gérons la procédure légale et fournissons les outils technologiques pour que les propriétaires puissent facilement et équitablement planifier leur temps. De plus, nous gérons la maison elle-même. »

« La propriété d'un pied-à-terre est désormais beaucoup plus accessible puisque les acheteurs peuvent acquérir entre un douzième et la moitié de la maison, en fonction de leurs besoins. » Drandakis a poursuivi : « Cela réduit considérablement les tracas liés à la possession d'une propriété éloignée de votre résidence principale. Et pas n'importe quel bien, mais un bien immobilier de premier ordre. Tout en respectant votre budget. Notez que vous pouvez revendre vos parts à tout moment, via le marketplace de Flyway ou sur le marché libre, sans qu'un consensus soit nécessaire entre les propriétaires. »

En plus de Drandakis et Ilic, l'équipe de Flyway comprend Leonidas Dakopoulos , avec une expérience en finance dans le secteur du transport maritime, Emma Gavala , avec une carrière réussie dans le marketing produit, et Anton Remnev , avec une expérience en tant que directeur de produit et de transformation numérique dans le secteur bancaire.

« Flyway est là pour démocratiser la propriété de résidences secondaires, un luxe désormais à la portée de citoyens plus mobiles, qui "travaillent et se divertissent" dans les plus grandes métropoles du monde. Si l'on ajoute à cela des problèmes sociétaux urgents comme l'accessibilité au logement et les résidences secondaires vides, il est plus que jamais opportun d'utiliser pleinement ces actifs immobiliers de premier ordre. »

