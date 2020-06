FMV (empresa Sueca) escolhe os sistemas de navegação Quadrans da iXblue para equipar a sua frota de embarcações de alta velocidade

"A FMV estava a procura de girocompassos de alto precisão, que dispensam manutenção, para a modernizaçao da sua frota de navios de alta velocidade. A nossa tecnologia de Giroscópio de Fibra Óptica (FOG – Fiber-Optic Gyroscope), que não tem peças móveis e oferece fiabilidade excecional, foi identificada como a solução ideal para manter baixos os custos de manutenção", declarou o diretor comercial da iXblue, David Cunningham. "Outro aspeto essencial foi a precisão proporcionada por estes giroscópios. Os navios CB90 são, de fato, embarcações de alta velocidade e precisam dos dados de direção e inclinação mais fiáveis e precisos possível de maneira a navegar com segurança. Com os seus Sistemas de Navegação Inercial da gama Marins já em serviço nos submarinos de classe Gotland e MCMV's de classe Koster e os seus girocompassos Quadrans que equipam outras embarcações de superfície da frota da Marinha Sueca, a FMV jà está familiarizada com o alto desempenho garantido por os seus sistemas e sabe que os Quadrans atendem os requisitos específicos necessários para as embarcações CB90".