Foamplant crée la première mousse durable au monde

Mise sur le marché du biopolyester à cellules ouvertes Moorefoam® à la foire Foam Expo Europe, du 8 au 10 novembre 2022

GRONINGEN, Pays-Bas, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Foamplant présente la première et unique mousse à cellules ouvertes durable et entièrement circulaire au monde, Moorefoam®, à Foam Expo Europe (du 8 au 10 novembre, à Stuttgart, en Allemagne). La technologie brevetée de Moorefoam® permet une production circulaire dans les secteurs de la literie, du mobilier, de l'automobile et de l'avionique. Moorefoam® est disponible à la commande dès maintenant, et les premières livraisons auront lieu à la mi-avril 2023.

Près de 50 % des déchets plastiques mondiaux sont des mousses. Chaque année, des millions de m3 de mousse de matelas et de sièges sont incinérés ou envoyés en décharge, ce qui génère des niveaux insoutenables de pollution et de déchets de matières premières. À l'occasion de Foam Expo Europe 2022, la société néerlandaise Foamplant présente l'alternative durable à la mousse dont le secteur a besoin de toute urgence : Moorefoam®.

Moorefoam® est la première mousse à cellules ouvertes entièrement circulaire au monde, qui permet aux fabricants de literie, de meubles, d'automobiles et d'avionique de rendre leurs produits durables. Grâce à la réutilisation répétée de Moorefoam®, les fabricants peuvent réduire de 90 % leurs émissions de CO2, ce qui leur permet de réduire considérablement l'empreinte carbone de leurs activités et d'atteindre leurs objectifs de durabilité.

Fabriqué à partir de biopolyester, Moorefoam® est naturellement ignifugé, sans additifs nocifs, ce qui est essentiel pour les matelas et les sièges d'avion. Réutilisable sans recourir au décyclage, Moorefoam® se recycle mécaniquement de manière efficace.

« Avec suffisamment d'efforts, de persévérance et de créativité, chaque matériau peut être produit de manière durable. » — Martin Tietema, fondateur et PDG de Foamplant

La demande internationale de Moorefoam® a été rapide et encourageante,

notamment de la part des fabricants de matelas et de meubles en Europe. Des constructeurs automobiles internationaux et des fournisseurs d'aviation ont également manifesté leur intérêt.

Fondé en 2017 par son PDG Martin Tietema, la mission de Foamplant est de permettre des cycles de production durables et entièrement circulaires en éliminant les déchets de mousse, pour un monde plus soucieux du climat. Le produit néerlandais a été finaliste dans la catégorie « Étoile montante/technologie la plus perturbatrice » du Deloitte Technology Fast 50 de 2021. Foamplant est actuellement en attente d'un investissement de série A.

Le monde a besoin de Moorefoam®. Reconstruisons l'avenir.

Moorefoam® est disponible à la commande dès maintenant, et les premières livraisons auront lieu à la mi-avril 2023.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jelmer Huizinga,

Consultant en mousse circulaire Moorefoam

+31 (0)6 19 51 9668

[email protected]

Pour obtenir plus d'images et pour toute autre question relative à la presse :

Frans van Uffelen, responsable marketing chez Foamplant

+316 24438379

[email protected]

Des photos et un logo libres d'utilisation peuvent être téléchargés ici :

https://foamplant-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/f_vanuffelen_foamplant_nl/Erf4iO3XA3JGvdW04-y0OYYBTVBTWUXkG1x0RTf87OuqfA?e=KBC9ya

SOURCE Foamplant