Focada na transformação digital do País, Huawei Brasil anuncia novo CEO

Ele substitui Yao Wei, que foi CEO da Huawei Brasil desde 2016. Yao Wei realizou grandes feitos em sua gestão: nesse período, a companhia implantou a primeira rede 4.5G no Brasil e lançou centenas de redes corporativas. Wei ainda trouxe a tecnologia de nuvem e as áreas de consumo e serviços da Huawei para o Brasil, tornando a companhia uma marca cada vez mais reconhecida no País.

A Huawei opera em quatro grupos de negócios no Brasil: Redes de Operadoras; Redes Corporativas; Nuvem e Inteligência Artificial; e Consumo. A área de Redes de Operadoras está presente na vida de 2/3 da população brasileira e suporta mais de 600 clientes, de empresas a governos. Há 22 anos no País e liderando a transformação digital, a Huawei cresce com e para o Brasil, em um compromisso de longo prazo com o desenvolvimento.

Presente no País desde a implementação do 2G até o 4.5G, a Huawei tem cinco filiais nacionais – em São Paulo, Rio, Brasília, Recife e Curitiba, atuando conjuntamente com governos, empresas e instituições de ensino. Por meio de seus equipamentos e soluções, a Huawei também implementa mudanças na vida dos brasileiros com programas educacionais como Seeds for the Future e o ICT Competition. Em outro exemplo, o programa Fábrica de Talentos, uma parceria com o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) já capacitou mais de 300 alunos em diversas áreas de TIC.

O pioneirismo da empresa também é encontrado em tecnologias emergentes, como IoT, Big Data, AI, VR, que têm ajudado na transformação digital brasileira. Exemplos disso são suas várias soluções de Smart Cities, como o Smart City Innovation Center, um hub de pesquisa e desenvolvimento de soluções relacionadas a cidades inteligentes e Internet das Coisas (IoT) – uma parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

Sobre a Huawei

