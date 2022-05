Focus Brands International anuncia recursos inigualáveis de treinamento virtual

Quando um treinador em experiência do cliente oferece uma Análise de Excelência Operacional (OER), o software que impulsiona a visita virtual é uma solução de software desenvolvida em parceria com a RizePoint, provedora líder de serviços de software. O software contém padrões e diretrizes da marca, materiais de treinamento e soluções comerciais, como análise de dados e painéis de desempenho, em um aplicativo conveniente que pode ser acessado a partir de qualquer sistema operacional móvel. "A plataforma de gestão da qualidade da RizePoint automatiza tarefas de OER, a coleta de dados operacionais para cada sessão de treinamento e oferece a inteligência de negócios integrada necessária para realizar a análise e executar as recomendações com rapidez", disse Kari Hensien, presidente e CEO da RizePoint. "A abordagem inovadora da Focus Brands International para a realização de OERs proporcionará o controle de qualidade e a consistência global de forma significativa e mensurável em todos os locais."

A Focus Brands International fez parceria com a Auxis para criar um modelo internacional de serviços compartilhados e organizar uma equipe multilíngue e bem preparada de treinadores em experiência do cliente. Os treinadores visitarão virtualmente cada loja quatro a seis vezes por ano para entregar uma OER junto aos operadores da loja, em seu idioma nativo, durante seu horário normal de expediente. "Não poderíamos estar mais entusiasmados com a parceria com a Focus Brands para ajudar a executar sua visão inovadora de oferecer suporte operacional de classe mundial", disse Raul Vega, fundador e CEO da Auxis. "O CECE proporcionará a capacidade de coletar os dados e números que contribuem para o sucesso operacional de uma forma que seja acessível, alcançável e um divisor de águas no setor. Agora temos a capacidade incrível de oferecer dados analíticos que ajudarão a correlacionar as melhorias da loja com o desempenho financeiro, a partir de um local central."

Sobre a Focus Brands LLC

A Focus Brands®, com sede em Atlanta, é uma desenvolvedora líder de marcas globais de serviços alimentícios com distribuição multicanal. Por meio de suas marcas afiliadas, a Focus Brands é a franqueadora e operadora de mais de 6.400 restaurantes, cafeterias, sorveterias e padarias nos Estados Unidos, no Distrito de Colúmbia, em Porto Rico, Guam e em mais de 55 países, atuando sob as marcas Auntie Anne's®, Carvel®, Cinnabon®, Jamba®, Moe's Southwest Grill®, McAlister's Deli® e Schlotzsky's®, além da marca Seattle's Best Coffee® em algumas bases militares e em determinados mercados internacionais. Acesse www.focusbrands.com para mais informações.

