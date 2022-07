Focus Education, filiale du groupe Mitrelli, va dynamiser l'emploi des jeunes au Sénégal en construisant 23 nouveaux centres de formation professionnelle

Formant jusqu'à 30 000 jeunes adultes par an, les centres ont pour objectifs d'augmenter considérablement les taux d'emploi, offrant des opportunités d'intégration socio-économique rapide aux jeunes diplômés

Les centres de formation professionnelle seront implantés à travers le pays pour fournir des compétences dans des domaines techniques selon les spécificités de chaque région

KAFFRINE, Sénégal, 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le ministre sénégalais de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, M. Dame Diop, a annoncé le 19 juillet la création d'un nouveau réseau de 23 centres de formation professionnelle à travers le pays pour accompagner la jeunesse sénégalaise dans le développement et la réalisation de son potentiel. Cette initiative fait partie d'un plan national, le "Plan Sénégal Emergent" (PSE) imaginé par le Président, S.E. Macky Sall. Pour concrétiser cette vision, le gouvernement travaille en partenariat avec Focus Education, la filiale du groupe Mitrelli dédiée à l'éducation et la formation professionnelle.

From Left to Right: Mr. Abdoulaye Saydou Sow, Minister of Urbanism, Housing and Public Hygiene (MULHP); Mr. Mr. Dame DIOP, Minister of Employment, Vocational Training, Apprenticeship and Integration; Mr. Efraim Meslet, Country Director of Mitrelli Group in Senegal.

Pouvant accueillir jusqu'à 30 000 jeunes adultes par an, les centres ont pour objectifs de fournir des compétences recherchées et ainsi d'augmenter considérablement le taux d'emploi, de favoriser l'accès au marché du travail et de créer des opportunités d'intégration socio-économique rapide pour les jeunes diplômés dans tout le Sénégal.

Focus Education construira des installations modernes et innovantes, avec de salles informatiques équipées des dernières technologies pointe, des laboratoires et des ateliers.

14 programmes de formation différents seront proposés, chaque centre se concentrant sur des cursus répondant aux besoins spécifiques de la région d'implantation, tels que la production alimentaire et les processus d'agricultures modernes, l'irrigation et le traitement des eaux, l'informatique, la transformation du bois, l'industrie textile, l'énergie, etc. Tous les centres offriront une formation de haut-niveau aux technologies de l'information, pierres angulaires de l'économie numérique.

Haim Taib, Fondateur et Président du Groupe Mitrelli, « Mitrelli est honoré de contribuer à la réalisation de la vision du gouvernement sénégalais. Visant à promouvoir la croissance économique et le développement durable, ces 23 centres feront progresser l'intégration des jeunes dans la main-d'œuvre locale, les aidant à devenir des piliers productifs de leurs communautés et de leur nation. »

À propos de Focus Education

Focus Education, avec son approche holistique, basée sur plusieurs décennies d'expérience en Afrique, conçoit et met en œuvre des projets clés en main d'éducation et de formation dans les pays en développement. Ces projets renforcent l'autonomie des individus et des communautés, leur permettant de façonner leur propre avenir et l'avenir de leur nation. Qu'il s'agisse de donner aux jeunes une longueur d'avance vers une vie active ou d'améliorer les performances professionnelles des professionnels chevronnés, notre gamme de programmes couvre tous les âges et tous les secteurs.

Focus Education est un intégrateur EPC, développant et mettant en œuvre des solutions éducatives innovantes dans les domaines de l'éducation, de l'EFTP, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de l'emploi, de la formation numérique et du e-learning.

La société est composée d'éducateurs professionnels et de concepteurs de programmes pédagogiques, d'administrateurs expérimentés et d'une équipe dirigeante bénéficiant de plus d'un quart de siècle d'expérience internationale.

À propos de Mitrelli

Mitrelli Group est un groupe international de filiales, qui développe des modèles holistiques synergiques durables dans divers domaines d'activité dans plusieurs pays d'Afrique.

Le groupe coopère avec des entités publiques et privées pour développer des projets ayant un impact significatif sur la prospérité économique des Nations africaines et le bien-être de leur population.

Mitrelli promeut des modèles durables sur mesure qui combinent technologies, innovation, connaissances et décennies d'expérience, donnant aux communautés les moyens d'agir conformément aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Mitrelli développe et gère actuellement des mégaprojets en Angola, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mozambique et au-delà.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.mitrelli.com.

