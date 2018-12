FOF industrial de 1,5 bilhão de yuan lançado em Dongguan para fazer crescer indústrias emergentes da Greater Bay Area

DONGGUAN, China, 17 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Na área externa da World Dongguan Entrepreneurs Convention de 2018, a World Dongguan Entrepreneurs Capital Summit foi realizada em 14 de dezembro, atraindo muitos especialistas, acadêmicos, investidores institucionais e empresários de todo o mundo. Nesse evento, eles enfatizaram o financiamento e investimento industrial, bem como trocaram pontos de vista sobre oportunidades de competição cooperativa advinda da construção da Greater Bay Area de Guangdong-Hong Kong-Macau. A cúpula testemunhou o lançamento de um FOF (fundo de fundos) avaliado em 1,5 bilhão de yuan para fusão e aquisição industrial, no qual o setor privado de Dongguan assume uma grande parte. Seu investimento vai auxiliar campos como consumo massivo, fin-tech e produção inteligente.

A construção da Greater Bay Area está ganhando força, assim como o progresso do Corredor de Inovação de Ciência e Tecnologia de Guangzhou-Shenzhen. Considerando isso, a cidade tem emergido cada vez mais como uma central que converge os círculos econômicos de 30 minutos na margem oriental do rio Pearl e a margem ocidental. Os investidores globais estão otimistas quanto ao possível desenvolvimento da cidade, especialmente devido à sinergia de sua excelente localização geográfica e sólida base industrial.

Dongguan costumava assumir um caminho de desenvolvimento voltado à quantidade, cobrindo uma ampla área de terra e consumindo enorme força laboral barata, declarou Yin Hongwei, presidente do Dongguan Investment Group Co., Ltd. No entanto, atualmente, a cidade está se atualizando e impulsionando o desenvolvimento de maneira mais voltada à qualidade por meio de contínua inovação e tecnologias de ponta.

Os especialistas são conscientes de que quando as empresas precisam se atualizar, um clima financeiro relaxante, indústria de apoio e motivadores externos são de extrema importância. Considerando esse fato, mais de 150 empresas baseada em Dongguan uniram forças para fundar o Dongguan Investment Group em agosto do ano passado, com um capital inicial registrado de 10 bilhões de yuan (US$ 1,45 bilhão). Essa movimentação mostra que o setor privado afluente está buscando expandir sua presença nas indústrias emergentes.

Durante uma entrevista à imprensa, Xiao Yafei, prefeito de Dongguan, motivou o Dongguan Investment Group a servir como uma plataforma funcional para o capital privado quando fizer um plano inclusivo para investimento nas indústrias da cidade e agrupar capital de empreendedores de Dongguan.

De igual modo, os negócios em Dongguan passaram a vislumbrar oportunidades geradas pela Greater Bay Area. Um exemplo disso é um fundo lançado em conjunto em 2016 pelo governo de Dongguan. a Federação Mundial de Empreendedores de Dongguan e o Centro de Inovação de Dongguan da Universidade de Tsinghua. Estrategicamente, o fundo será canalizado às indústrias emergentes, incluindo equipamento inteligente, informações eletrônicas, proteção ambiental, nova energia e novos materiais.

Na cerimônia de assinatura da Convenção, o projeto Changping Guanrui United Network Smart Valley, centrado na Internet das Coisas (IoT), tecnologia de comunicação de ponta, terminal inteligente, nova energia, equipamento de alta tecnologia e outras indústrias emergentes estratégicas, recebeu muita atenção. Ao apresentar projetos relacionados à IoT, a Internet das Inteligências e "car networking" (carros conectados), o Smart Valley está preparado para se tornar uma rede com inovação tecnológica de vanguarda e um centro de serviços abrangente de Dongguan e até mesmo da Greater Bay Area.

"Devemos cultivar nossas indústrias a partir de pontos de vista financeiros entregando, ao mesmo tempo, serviços financeiros de acordo com o padrão industrial holístico", declarou Yin. Encontrando um equilíbrio entre indústria e finanças, o Dongguan Investment Group já deu prioridade ao aumento de negócios em serviços financeiros e investimento em indústrias, projetos importantes e ações. Além de oferecer suporte financeiro, o grupo ajudará a injetar ímpeto no esforço das empresas para que se atualizem levando a ampliação de seus canais de gestão e vendas, bem como o suporte à cadeia industrial a novas alturas para se chegar a uma cooperação onde todos saiam ganhando.

FONTE The World Dongguan Entrepreneurs Federation

