PEKING, 14. September 2020 /PRNewswire/ -- Ein Bericht des Science and Technology Daily:

Heutzutage besteht die Welt aus diversifizierten Einheiten. Angesichts einer großen Anzahl von Antriebskräften der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung kann nur die digitale Technologie die Verbindungen stiften, um jeden einzelnen Punkt zu verbinden.

Was China betrifft, so wird sich zwar die zukünftige Struktur der Entwicklung hauptsächlich auf die „große heimische Zirkulation" konzentrieren, aber die „gegenseitige Förderung der heimischen und internationalen doppelten Zirkulation" ist auch von großer Wichtigkeit. Durch den Start der Globalen Initiative für Datensicherheit (Global Initiative on Data Security) erklären wir ein weiteres Mal, dass China sich weiter darauf konzentriert, sich zu öffnen, und bestrebt ist, die Entstehung einer offenen Weltwirtschaft und einer digitalen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft zu fördern.

In den Feldern von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft ist der Globalisierungstrend unumkehrbar, was auch auf den Trend zu Arbeitsteilung, kooperativer Arbeit und gegenseitigem Nutzen zwischen verschiedenen Ländern zutrifft. China muss den Status wahren, dass es sehr offen für die Welt ist, und es schafft sich einen neuen Wettbewerbsvorteil mit Bezug auf internationale Kooperation und Wettbewerb in jedem Sektor, einschließlich der Informationsbranche, um dazu beizutragen, die Ziele der sozialen Entwicklung in einer neuen Ära zu verwirklichen.

Ein tugendhafter Mann ist aufgeschlossen und immer gelassen, wohingegen ein gemeiner Mann stets voller Verzweiflung ist. Es gibt immer einige Länder, die versuchen, auf der Grundlage der Idee eines Nullsummenspiels Streit zu stiften. In letzter Zeit sind mehrere amerikanische Politiker über verschiedene Kontinente geeilt und haben dabei nichts unversucht gelassen, um Chinas IT-Branche und sogar die gesamte Öffnungspolitik unter dem Vorwand zu verleumden, dass die Sicherheit zu schützen sei. Indem es für globale Datensicherheit plädiert, hat China nicht nur die Offenheit gezeigt, die wir immer aufrecht erhalten, und die Verbreitung böswilliger Lügen gestoppt, die von gewissen Kreisen ersonnen werden, sondern auch die verdeckte Heuchelei der Vereinigten Staaten bloßgestellt.

Zusätzlich zu einer Gegenoffensive gegen politische Verleumdungen reflektiert die Initiative auch Chinas tiefes Verständnis der Natur der Informationsbranche und der Art und Weise, wie soziale Produktivität zu steigern ist.

Für tausende von Jahren ist die Realisierung des Wertes von Informationen eng mit der Übermittlung verbunden gewesen. Sogar das Orakel des Himmels ist nichts als ein nutzloser Papierfetzen, wenn es in den Bergen begraben liegt. Und die Hauptfunktion des Internets ist es, die umfassendste und effizienteste Informationsübermittlung der Geschichte zu ermöglichen.

Im Unterschied zu dem langsamen und wiederholten Produktivitätsfortschritt in alten Zeiten macht sich die Informationsgesellschaft mit höherer Wahrscheinlichkeit den Trend zu breiterer und umfassenderer Verzahnung zu eigen, und dieser wird sich beständig beschleunigen und weiterentwickeln. Daher wird der Mangel an internationalen Regeln im digitalen Raum die Entwicklung der globalen Digitalwirtschaft gefährden.

Während die Vereinigten Staaten Schritte ergreifen, die der Datensicherheit nicht zuträglich sind, beschuldigen sie dennoch andere Länder, Amerika zu gefährden. Keine Land hat irgendeinen Grund, ihre Hegemonie zu tolerieren. Es sollte nicht den Vereinigten Staaten überlassen bleiben, alleine darüber zu befinden, welche Produkte sicher sind, und diejenigen zu „verurteilen", die die Datensicherheit in anderen Ländern gefährden.

Die Zeiten sind längst vorbei, in denen eine Hegemonialmacht ihre Gier dadurch eigensüchtig befriedigen konnte, dass sie ihre Untergebenen opferte. Es ist eindeutig, dass ein visionäres Land den Zeitläufen folgen und koordinierte Anstrengungen unternehmen wird, um den reibungslosen Informationsfluss unter fairen Regeln von gegenseitigem Nutzen sicherzustellen. (Autoren: Zhang Mengran, Lu Zijian & Long Yun)

SOURCE Science and Technology Daily